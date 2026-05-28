Lando Norris verwacht dat Ferrari tijdens de aankomende GP van Monaco de grote favoriet zal zijn. Ondanks de dominante seizoenstart van Mercedes, dat de eerste vijf races van 2026 wist te winnen, denkt de McLaren-coureur dat juist de sterke prestaties van Ferrari in de langzame bochten doorslaggevend kunnen worden voor poleposition op het iconische stratencircuit. Daarbij zijn de laatste drie edities gewonnen vanaf de eerste startplek.

Mercedes bepaalt voorlopig de maatstaf in de Formule 1, met vijf overwinningen op rij: één op naam van George Russell en vier achtereenvolgende zeges van Kimi Antonelli. Toch ziet Norris de Silberpfeile niet automatisch als favoriet voor de overwinning in Monaco. “Monaco was vorig jaar ook een circuit waar we het goed deden”, aldus de McLaren-coureur tegenover de media in Montreal. Vorig jaar schreef hij zelf het ‘kroonjuweel’ op zijn naam. “Eerlijk gezegd denk ik dat Ferrari dat weekend op poleposition zal staan. Hun prestaties in de langzame bochten zijn veel beter dan die van alle anderen.”

‘Kijk uit naar Barcelona’

De Brit kijkt desondanks uit naar het raceweekend in het prinsdom. “Ik kijk uit naar Monaco, omdat het Monaco is”, vervolgde hij. “Ik heb daar vorig jaar succes geboekt; dat was een van mijn beste en meest spannende weekenden.” Tegelijkertijd blijft hij voorzichtig over de huidige kansen van McLaren. “Op de circuits waar we het moeilijk hebben, geeft me dat niet het vertrouwen om te zeggen dat we geweldig zullen presteren.”

Volgens Norris zal bovendien pas later duidelijk worden hoeveel winst McLaren uit het recente upgradepakket haalt. Daarbij kijkt hij vooral uit naar Barcelona. “We zijn nog steeds optimistisch, het is duidelijk dat er nog een goede stap voorwaarts is gezet”, zei hij op basis van de recente resultaten in Canada. “Maar dit is een heel apart circuit en Monaco is, wederom, een heel unieke uitdaging. Dus ik ben vooral benieuwd hoe we het in Barcelona gaan doen.”

