Lando Norris heeft laten doorschemeren dat hij openstaat voor een jacht op de felbegeerde Triple Crown. Binnen de autosport kunnen coureurs die heilige graal bemachtigen door de GP van Monaco, de 24 uur van Le Mans én de Indy 500 te winnen. Vorig jaar vinkte Norris al één van die zeges af, toen hij oppermachtig was op de straten van Monte Carlo. Geïnspireerd door de uitstapjes van zijn F1-collega’s droomt hij voorzichtig van de Triple Crown.

Er is slechts één coureur in de geschiedenis die zichzelf officieel Triple Crown-winnaar mag noemen. Graham Hill won in zijn hoogtijdagen vijf keer de GP van Monaco – wat hem de bijnaam ‘Mr. Monaco’ opleverde – evenals de Indy 500 én de 24 uur van Le Mans. McLaren maakte met zijn nieuwe hypercar-project al bekend dat het als team mikt op de Triple Crown, maar hoe zit het met Lando Norris? Wil hij ooit ook de resterende overwinningen in Indianapolis en Le Mans van zijn lijstje strepen? De Brit bracht afgelopen weekend een bezoek aan de 110e Indy 500, waar hij die vraag voorgeschoteld kreeg.

LEES OOK: Lando Norris toont interesse in Le Mans: ‘Wil genoeg andere dingen doen’

“Je weet maar nooit”, lachte Norris tegenover de lokale pers. “Ik wil geen ‘nee’ zeggen, want ik wil zeker races buiten de Formule 1 rijden. Ik ben een racefan en houd het allermeest van de Formule 1, maar er zijn nog zoveel andere vormen van racen die ik geweldig vind: motorracen, rally, IndyCar, noem maar op. De Indy 500 is natuurlijk dé grote race en bovendien onderdeel van de Triple Crown-plannen van McLaren. Zelf heb ik al gewonnen in Monaco, dus deel één is voltooid. Daarnaast heb ik ook een kampioenschap op zak. Voor de Triple Crown resten nog twee races. Ik heb er nooit serieus over nagedacht, maar inmiddels heb ik wel één van die doelen bereikt.”

Inspiratie

Los van Graham Hill kwamen meerdere coureurs dicht bij de Triple Crown, onder wie Fernando Alonso. Hij won twee keer de GP van Monaco én tweemaal de 24 uur van Le Mans, maar kwam tijdens zijn Indy 500-debuut met McLaren niet verder dan de 24e plaats. De Spanjaard reed 27 ronden aan de leiding, maar in de slotfase gaf zijn motor de geest. “Als ik Fernando (Alonso, red.) het zie proberen, maakt dat me alleen maar enthousiaster”, gaf Norris toe. “Je weet maar nooit”, besloot hij geheimzinnig.

Max Verstappen, die dit jaar al een uitstapje maakte naar de 24 uur van de Nürburgring, sluit uit dat hij ooit de Triple Crown wil veroveren, ondanks dat hij Monaco al tweemaal won. “Le Mans, ja, maar ik ben niet geïnteresseerd in de Triple Crown”, onthulde Verstappen vorig jaar tijdens de GP van Azerbeidzjan. “Ik kijk graag naar IndyCar, maar ik hoef er zelf niet in te rijden.”

Albert II, Prins van Monaco, overhandigt Lando Norris zijn bokaal in 2025 (Getty Images)

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Canada: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.