Lando Norris heeft het teleurstellende resultaat van de GP van Canada snel achter zich gelaten door direct na de race richting de Verenigde Staten te vertrekken voor een onderonsje met Daniel Ricciardo en IndyCar-coureur Conor Daly. Terwijl Norris op het Circuit Gilles Villeneuve een frustrerende middag beleefde, genoten Ricciardo en Daly van de sfeer rond de iconische Indy 500 op de Indianapolis Motor Speedway.

De race in Canada leek voor Norris nochtans veelbelovend te beginnen. McLaren koos verrassend genoeg voor intermediates bij de start, een gok die aanvankelijk perfect uitpakte. De Brit schoot vanaf de derde startplek meteen naar de leiding en had na de openingsronde zelfs al een voorsprong van ongeveer twee seconden op de concurrentie opgebouwd. Lang kon Norris echter niet genieten van zijn sterke openingsfase. Toen de verwachte regen uitbleef, bleek de keuze voor regenbanden een verkeerde inschatting van McLaren.

Norris viel ver terug in de klassering, waarna een mechanisch euvel definitief een einde maakte aan zijn race. Geen punten dus voor de regerend wereldkampioen. Ondertussen beleefde voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo, ruim 1300 kilometer verderop, zijn eerste Indy 500 als toeschouwer. Tijdens het IndyCar-weekend trok hij op met Conor Daly, die hem en Norris later ook vergezelde in Indianapolis. Daly deelde achteraf een gezamenlijke foto op sociale media. “Gewoon een paar gasten die nagenieten van de Indy 500”, luidde het bijschrift. De Amerikaan eindigde als twaalfde in de iconische ovalrace.

Conor Daly plaatste na afloop van de Indy 500 deze foto op Instagram (@conordaly22)

