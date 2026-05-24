Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zondag zijn beste resultaat ooit geboekt in de Indianapolis 500. De 25-jarige Nederlander eindigde na een chaotische en zenuwslopende race als zesde op de legendarische Indianapolis Motor Speedway. Daarmee verbeterde hij zijn eerdere beste klassering uit 2021, toen hij als achtste finishte tijdens zijn eerste deelname aan de iconische ovalrace. Felix Rosenqvist tekende voor zijn eerste overwinning in de Indy 500.

De Indy 500 begon relatief rustig, met Alexander Rossi en Alex Palou die vooraan de dienst uitmaakten. ‘VeeKay’ startte vanaf de elfde positie en schoof tijdens de eerste neutralisatie, veroorzaakt door een incident tussen Ryan Hunter-Reay en Katherine Legge, zelfs even door naar de leiding doordat veel concurrenten de pits opzochten. Een nieuwe caution, ditmaal na problemen voor Ed Carpenter, gooide de strategieën opnieuw door elkaar. ‘VeeKay’ koos voor een afwijkende aanpak en reed daardoor lange tijd buiten de gebruikelijke pitcyclus, waardoor hij geregeld vooraan opdook om vervolgens weer terug te zakken.

Halverwege de race leek een topresultaat nog ver weg toen de Nederlander rond de negentiende positie reed. Ondertussen werd de wedstrijd meerdere keren stilgelegd door regenbuien en crashes. Vooral het weer speelde een grote rol op het supersnelle ovalcircuit. Ook een technisch probleem voor Will Power zorgde voor een caution, waarna naderend onweer zelfs tijdelijk leidde tot een rode vlag. Na de hervatting wist VeeKay zich echter knap terug te knokken richting de top tien, terwijl hij achter Mick Schumacher zijn positie consolideerde.

Lange stint

In de slotfase koos Van Kalmthout voor een lange stint en slaagde hij erin een volledige pitstop uit te sparen. Dat leverde hem waardevolle plaatsen op, al kostte het brandstof sparen hem ook snelheid ten opzichte van coureurs met een agressievere strategie. Vooraan leek David Malukas lange tijd op weg naar de overwinning, terwijl Felix Rosenqvist zich eveneens in de strijd mengde. Met nog enkele ronden te gaan zorgde een zware crash van Caio Collet opnieuw voor een neutralisatie en werden de verschillen volledig uitgewist.

Bij de herstart toonde ‘VeeKay’ zich bijzonder sterk. De Nederlander schoot in één keer door naar de vijfde positie, voordat een crash van Mick Schumacher opnieuw voor een caution zorgde. Daardoor draaide alles uit op een sprint van één ronde richting de finish. Malukas leek de beste papieren te hebben, maar Rosenqvist profiteerde optimaal van de slipstream en pakte de overwinning met slechts 0,023 seconde verschil. ‘VeeKay’ moest in de absolute slotmeters nog één positie prijsgeven, maar kwam alsnog als knappe zesde over de streep in zijn zevende deelname aan de Indy 500.

