De IndyCar-race voor Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout op de Phoenix Raceway kwam in ronde elf al tot een ongewenst eind. De coureur kwam Alex Palou tegen op de baan, toen de Spaanse coureur tegen de Nederlander aanreed. Palou, de leider in het IndyCar-kampioenschap, kwam vervolgens tegen de muur aan en kon zijn race niet meer afmaken. ‘VeeKay’ kon nog wel door, maar kon niet meer meedingen naar de zege.

Bekijk het moment tussen ‘VeeKay’ en Palou hier:

