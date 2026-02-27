McLaren heeft een schikking bereikt met Chip Ganassi Racing, het IndyCar-team van Alex Palou. De papaja’s sleepten de Spanjaard vorig jaar voor de rechter wegens contractbreuk. De Londense rechtbank oordeelde in januari dat Palou het team ruim twaalf miljoen dollar verschuldigd was. In nieuwe verklaringen laten Chip Ganassi, Zak Brown én Palou weten dat de zaak inmiddels is afgedaan. Bovendien betuigt Palou zijn spijt en blikt hij terug op een ‘moeilijke periode.’

Palou won vier van de laatste vijf IndyCar-kampioenschappen in dienst van Chip Ganassi, al leek hij in 2023 op weg naar McLaren. Hij hoopte via die route ooit een F1-stoeltje te bemachtigen bij de Britse renstal. Echter, met het aantrekken van Oscar Piastri vervloog dat perspectief. Palou bleef uiteindelijk bij Chip Ganassi, waarop McLaren naar de rechter stapte: de Britse renstal wilde reeds gemaakte kosten en misgelopen sponsorinkomsten op hem verhalen. De rechtbank stelde McLaren in januari deels in het gelijk, waardoor het team een deel van de geëiste schadevergoeding kreeg toegewezen. “Volkomen terecht”, reageerde Zak Brown destijds.

Palou: ‘Kreeg verkeerde adviezen’

Palou werd gevrijwaard door Chip Ganassi Racing, wat betekent dat het Amerikaanse team voor de kosten zou opdraaien. Inclusief juridische kosten zou het bedrag voor McLaren zijn opgelopen tot ruim twintig miljoen euro. Beide teams maakten vrijdag bekend dat er een schikking is bereikt. De viervoudig IndyCar-kampioen plaatste op zijn beurt een verontschuldigende boodschap op sociale media. “Ik kijk terug op een moeilijke periode”, schreef hij. “McLaren en Zak Brown hebben mij op vele manieren gesteund. Zij hebben aan al hun verplichtingen voldaan, zijn verder gegaan dan verwacht en hebben hun contracten op alle fronten geëerd. Ik ben nooit misleid door McLaren en heb veel respect voor hun organisatie.”

“Hoewel daar weinig over bekend is, werd ik destijds in verschillende richtingen getrokken en had ik de verkeerde mensen om mij heen; mensen die niet het beste met mij voor hadden”, onthulde Palou. “Ik kreeg verkeerd advies of soms helemaal geen advies. Achteraf gezien had ik rechtstreeks contact moeten opnemen met Zak; dan waren de zaken wellicht anders gelopen.”

“Ik ben erg blij dat we een definitieve schikking hebben bereikt met Chip Ganassi Racing”, liet Zak Brown weten in een persbericht van McLaren. “De Britse rechter besliste in januari al in ons voordeel. Ik wil het team dat maandenlang intensief aan deze zaak heeft gewerkt bedanken, evenals iedereen die ons gedurende het hele proces heeft gesteund. Het is goed om dit hoofdstuk af te sluiten en ons weer volledig te richten op wat een spannend IndyCar-seizoen belooft te worden.”

