Mercedes heeft afgezien van een minderheidsbelang in Alpine nadat onderhandelingen over de overname van aandelen van investeringsmaatschappij Otro Capital op niets zijn uitgelopen. De Duitse fabrikant, die al motoren en versnellingsbakken levert aan Alpine, had interesse in het overnemen van het minderheidsbelang van Otro en zou in principe zelfs al een akkoord hebben bereikt met Renault, het moederbedrijf van het team.

Die deal is inmiddels echter definitief van tafel, zo melden verschillende bronnen. Naar verluidt liepen de onderhandelingen stuk op de waardering van Alpine. De vraagprijs zou zo’n 720 miljoen dollar zijn geweest, wat Alpine in totaal op ongeveer 3 miljard dollar waardeert. Volgens Mercedes staat dat bedrag echter niet in verhouding tot de marktwaarde van het team. Zowel Mercedes als Alpine hebben geweigerd inhoudelijk te reageren op de afgebroken onderhandelingen.

Multi-teamconstructies

Het belang in kwestie werd in juni 2023 nog voor 233 miljoen dollar verworven door Otro Capital. Renault behoudt als meerderheidsaandeelhouder tot september het recht om een eventuele verkoop van aandelen te blokkeren. Ondertussen blijft er ook andere interesse bestaan in het pakket: zo zou een consortium rond voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zich eveneens hebben gemeld voor een mogelijke overname.

Het nieuws rondom Alpine en Mercedes komt ongetwijfeld als een opluchting voor McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan heeft zich in het verleden al kritisch uitgesproken over multi-teamconstructies. In een recente brief aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem bekritiseerde hij specifiek de mogelijke samenwerking tussen Alpine en Mercedes, evenals de bestaande verhoudingen tussen Red Bull en Racing Bulls. Alpine maakte deze week overigens nog een opvallende commerciële stap bekend. Het team uit Enstone sloot een meerjarige overeenkomst met luxemerk Gucci, dat vanaf 2027 ook naamgever wordt van het team onder de nieuwe identiteit Gucci Racing Alpine. Gucci neemt daarmee het titelsponsorschap over van BWT en zal ook zichtbaar zijn op de livery van de auto’s.

