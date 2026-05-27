Alpine rijdt vanaf 2027 met een opvallende nieuwe titelsponsor. De Franse renstal kondigde woensdag aan dat luxemerk Gucci de nieuwe hoofdsponsor wordt, waarmee het team vanaf volgend jaar door het leven gaat als Gucci Racing Alpine. Daarmee neemt het prestigieuze Italiaanse modehuis het stokje over van BWT, wiens huidige overeenkomst dit jaar afloopt. Het team neemt daarmee ook afscheid van de kenmerkende blauw-roze livery.

De deal markeert een opvallende stap voor zowel de Formule 1 als de modewereld. Als onderdeel van de samenwerking lanceert het Italiaanse merk bovendien Gucci Racing, omschreven als ‘een nieuw zakelijk en ervaringsgericht platform, gebouwd rond de waarden van prestatie, precisie, discipline en excellentie op het snijvlak van luxe en sport’. De deal kwam tot stand doordat voormalig Renault-CEO Luca de Meo tegenwoordig actief is als topman binnen Kering, het moederbedrijf van Gucci.

Gucci-jasje

Volgens een officieel persbericht betekent de nieuwe samenwerking ook een visuele breuk met het huidige uiterlijk van Alpine. Het team uit Enstone racet al enkele jaren met de blauw-roze kleuren van hoofdsponsor BWT, maar wordt vanaf 2027 dus in een Gucci-jasje gestoken. “Deze samenwerking met Alpine slaat een nieuw hoofdstuk open: Gucci wordt het eerste luxe modehuis dat titelsponsor is in de Formule 1”, aldus Francesca Bellettini, voorzitter en CEO van Gucci. “Dat weerspiegelt onze ambitie voor het merk en de rol die we Gucci op dit podium willen laten spelen. De Formule 1 vertegenwoordigt vandaag de dag een unieke samenkomst van prestaties, cultuur en wereldwijde reikwijdte, en Alpine is de juiste partner om deze visie te realiseren.”

Volgens Bellettini gaat de samenwerking veel verder dan alleen zichtbaarheid op de auto’s. “Gucci Racing is meer dan alleen aanwezigheid op de grid: het is een uiting van wie we zijn en waar we het merk naartoe willen brengen. En er staat nog veel meer te gebeuren. We zijn Alpine en de gehele Renault Group dankbaar dat ze deze ambitie met ons delen.”

Alpine-topadviseur Flavio Briatore en Gucci-CEO Francesca Bellettini (Alpine)

Momentum

“Ik ben ongelooflijk trots op de samenwerking met een prestigieus merk als Gucci”, vulde Alpine-topadviseur Flavio Briatore aan. “Daarnaast ben ik ook enthousiast over de mogelijkheden die deze samenwerking biedt en de geweldige dingen die we samen kunnen bereiken. Het team uit Enstone staat erom bekend dingen anders aan te pakken dan de rest en heeft al eerder bewezen dat mode een belangrijke rol kan spelen in de Formule 1. Met de verbeterde prestaties op het circuit en het hoogste puntenaantal ooit aan het begin van een seizoen toont deze nieuwe samenwerking met Gucci het groeiende momentum van het team aan.”

Met deze overeenkomst volgt Alpine de trend van nieuwe grote titelsponsordeals in de Formule 1. Denk aan Mastercard en McLaren, HP en Ferrari en Oracle en Red Bull. Bovendien spelen kledingmerken ook een steeds prominentere rol in de koningsklasse. Denk aan de samenwerkingen tussen Tommy Hilfiger en Cadillac, Hugo Boss en Racing Bulls en Adidas met zowel Mercedes als Audi. Overigens is dit niet de eerste keer dat Alpine een groot modehuis vertegenwoordigt. In de jaren negentig stond de renstal nog als Benetton te boek en won het onder leiding van dezelfde Flavio Briatore meerdere titels.

