De GP van Canada dreigt uit te draaien op een ware regenrace. De FIA houdt rekening met flinke hoosbuien tijdens het hoofdevenement en gaf zaterdag al een officiële waarschuwing af. Menig coureur vreest voor een chaotische Grand Prix, mede doordat de nieuwe F1-auto’s nog amper in regenachtige omstandigheden zijn getest. Zo ook Pierre Gasly en Lewis Hamilton; laatstgenoemde heeft bovendien weinig vertrouwen in de regenbanden die Pirelli beschikbaar stelt in Canada.

Volgens de huidige voorspellingen moeten de coureurs om 16.00 uur lokale tijd rekening houden met fikse regenbuien. Het zou de eerste keer worden dat er met de nieuwe F1-auto’s onder dergelijke omstandigheden wordt geracet. Max Verstappen waarschuwde eerder al voor ‘gevaarlijke‘ scenario’s. Lewis Hamilton behoort tot een van de weinige coureurs met ervaring op de huidige regenbanden; in april testte hij het natweer-rubber op Ferrari’s thuiscircuit in Fiorano. Dat stemde hem allerminst gerust.

“De regenbanden zijn niet geweldig”, aldus de Brit tegenover de media in Montreal. “Door de overstap van Pirelli van banden zonder dekens naar banden mét dekens bij lage temperaturen moest er een nieuwe band worden ontwikkeld. Maar eerlijk gezegd heeft dat de situatie alleen maar verslechterd; we hebben constant te maken met banden die niet optimaal presteren.” Door de lage baantemperaturen wordt het bovendien nóg moeilijker om de banden voldoende op temperatuur te krijgen, waardoor de coureurs vrezen voor een chronisch gebrek aan grip in Montreal.

Afvalrace

“Tijdens mijn test heb ik gevraagd om ook bandenwarmers te gebruiken voor de extreemste regenband, maar zelfs dan is de hoeveelheid grip nog steeds onvoldoende”, benadrukte de zevenvoudig wereldkampioen. Pierre Gasly vreest ondertussen voor een ware afvalrace in Canada. “Het zou me niet verbazen als het een soort eliminatierace wordt, al kan ik me natuurlijk vergissen”, verklaarde hij. “Ik heb de regenbanden getest op Magny-Cours en dat was eerlijk gezegd best verrassend.”

“Op een droog wegdek is het al lastig om de banden op temperatuur te krijgen, laat staan in de regen”, vervolgde de Fransman. “Uit ervaring weet ik dat het een behoorlijk spannende race kan worden. Het belangrijkste is uiteindelijk om de finish te halen. Ik wil niet te veel verklappen, maar ik verwacht bijzonder lastige omstandigheden.”

