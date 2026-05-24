Max Verstappen vreest voor chaotische taferelen als het vandaag zoals voorspeld gaat regenen tijdens de Grand Prix van Canada. “Het kan zomaar eens gevaarlijk worden, want als de banden te koud zijn dan is het alsof op je op ijs rijdt.”

De kans op regen bedraagt in Montreal volgens de meest recente voorspellingen zo’n 60 procent. Dat kan natuurlijk veranderen, maar de teams en coureurs houden al rekening met een regenrace. Ook de FIA doet dat. Die kwam niet voor niets al met een waarschuwing. Alle scenario’s – bijvoorbeeld uitstel – liggen op voorhand op tafel, zeker omdat er met de nieuwe bolides en diens eigenschappen nog geen ervaring is met racen in de regen.

LEES OOK: Afscheid Verstappen dreigt alsnog: ‘Zonder aanpassing wordt het een lang jaar’

Sommige coureurs konden al eens een Pirelli-test doen in de regen, anderen niet. Verstappen was een van de ‘gelukkigen’, hij kwam al eens in Barcelona in actie op de regenband tijdens een test. “De extreme banden werkten wel iets, maar dat kwam ook doordat je op dat circuit meer temperatuur genereert door de bochten daar. Dat wordt op dit circuit in Montreal wel lastiger, denk ik. Laten we dus maar hopen dat het meevalt met die regen.”

Anders is er nog de safetycar, zou je zeggen. Maar dan koelen de banden nog veel sneller af en dus is er geen grip. Bovendien is er met deze nieuwe generatie auto’s ook al minder downforce. Verstappen: “Het wordt dus allemaal heel lastig als het gaat regen, het kan chaos worden.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.