Gaat Max Verstappen dan toch de Formule 1 verlaten? Na de kwalificatie bleek zaterdag in Canada die mogelijkheid ineens weer reëel. Aanleiding is de blokkade die enkele teams willen opwerpen tegen het aanpassen van de regelgeving voor 2027. “Als de aanpassing niet doorgaat, wordt het een lang jaar. En dat wil ik niet”, laat Verstappen desgevraagd weten in Montreal. “Maar laten we positief blijven.”

De aanpassing waar hij naar verwijst is die van de verdeling van het motorvermogen: die is nu 50 procent verbranding en 50 procent elektirsch. Na de GP van Miami was er in de Formule 1 brede consensus over aanpassing naar 60-40 in 2027. Dat zou voor Verstappen genoeg zijn om ‘gewoon’ in de F1 te blijven, vertelde hij deze week in Canada. Maar er is een mogelijke kink in de kabel.

Enkele teams, naar verluidt Ferrari en Audi, willen de aanpassing pas in 2028 laten ingaan. Als zij daadwerkelijk de boel blokkeren voor 2027, zou dat dus alsnog betekenen dat er komend seizoen niets verandert. Het betekent niet dat Verstappen dan stopt, dat woord neemt hij niet in de mond. “Maar ik kan je zeggen: als het zo blijft als het nu is… dan maar zien.”

Laat duidelijk zijn dat Verstappen liever in de F1 blijft. “Laten we positief blijven”, zegt hij dan ook oprecht. De bedoeling is immers ook écht nog steeds dat die aanpassing er komt voor komend jaar. “Er zijn nu een paar mensen (teams, red.) die er moeilijk over doen”, weet hij. “Maar ik denk dat de FIA sterk kan zijn en dan maar moet besluiten dat de teams het gewoon moeten doen.”

Williams-coureur Carlos Sainz zei eerder ook al zoiets, de Spanjaard vindt dat de FIA de poot stijf moeten houden. “En ik ben het met hem eens”, aldus Verstappen. “Uiteindelijk is deze aanpassing namelijk beter voor de hele sport.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.