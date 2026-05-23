Max Verstappen is allesbehalve tevreden met het verloop van zijn kwalificatie voor de GP Canada. De Nederlander kwam niet verder dan de zesde startplaats, vooral door het ontbreken van snelheid op de rechte stukken. Waarom het tempo de RB22 juist daar ontbrak, weet Verstappen nog niet zeker: ‘Hoe harder ik daar reed, hoe langzamer ik ging.’

Met de zesde startplaats voor de Grand Prix op zondag in Montreal kon Max Verstappen zich een plaatsje hoger kwalificeren dan voor de sprintrace op hetzelfde circuit. Toch voert bij de Nederlandse wereldkampioen vooral de teleurstelling door het gebrek aan tempo de boventoon.

“Tijdens elke ronde die ik reed was het hetzelfde liedje: hoe harder ik reed, hoe langzamer ik ging op de rechte stukken”, vertelt Verstappen tegenover Viaplay. “In de bochten moest ik de rondetijd dan weer steeds goedmaken. Ik heb ook geen idee of we als team alles goed deden. Ik vroeg het een paar keer, maar hoorde niks terug.” Volgens Verstappen zaten ze bij Red Bull namelijk ook met hun handen in het haar betreft het tegenvallende tempo op de rechte stukken.

‘Het is wat het is’

Aan de andere kant van de garage, bij Verstappens teamgenoot Isack Hadjar, klonk het echter anders. De Frans-Algerijnse coureur gaf juist aan zich wel goed te voelen in de RB22. “Ik probeerde iets anders uit met de auto, het team wilde dat namelijk. Dus ik zei: ‘Oké, dat is goed’. Maar dat was duidelijk niet juist. Dat was al te verwachten, maar nu weten we het zeker. Het team was er zeker van dat het wel zou werken (een andere set-up, red.), maar dat doet het duidelijk niet. Het is wat het is”, verzucht de viervoudig wereldkampioen.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.