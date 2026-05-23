In Montreal is Mercedes de maat der dingen. In een zinderende kwalificatie voor de Grand Prix van Canada zette George Russell zijn Mercedes op de eerste startrij, met teamgenoot Kimi Antonelli pal achter hem. Lando Norris redde voor McLaren het maximaal haalbare en noteerde P3.

Had er meer ingezeten voor de regerend wereldkampioen? “Dat is altijd onmogelijk om te weten, maar we hebben het goed gedaan vandaag. Het is een lastig circuit om het perfecte rondje te rijden. En het is duidelijk dat de jongens van Mercedes net wat sneller zijn. En het weer zal morgen anders zijn, dus we gaan het zien.”

Lees ook: FIA komt met officiële weerwaarschuwing voor GP Canada

Die laatste woorden klinken als een stille belofte. Montreal staat bekend om zijn grillige weersomstandigheden, en Norris weet dat een Grand Prix op een nat of veranderlijk Circuit Gilles Villeneuve een heel ander verhaal wordt.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.