Voor de tweede Grand Prix op rij komt de FIA met een officiële weerwaarschuwing. Volgens de laatste voorspellingen is de kans op regenbuien boven Circuit Gilles Villeneuve tijdens het hoofdevenement op de zondag meer dan veertig procent, en dat betekent dat het bestuursorgaan een regenwaarschuwing moet afgeven.

“Overeenkomstig artikel B1.5.11 van het FIA F1-reglement wordt, na het ontvangen van een weersvoorspelling van de officiële weerdienst waarin wordt voorspeld dat de kans op neerslag op enig moment tijdens de race van dit evenement groter zal zijn dan 40 procent, een regenwaarschuwing afgegeven”, valt er in het officiële statement te lezen. De GP Canada gaat zondagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd van start.

