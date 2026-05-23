Lewis Hamilton kan opgelucht ademhalen. De zevenvoudig wereldkampioen werd na de sprintrace in Canada op het matje geroepen bij de stewards. De Ferrari-coureur zou tijdens zijn gevecht met Oscar Piastri de baan hebben verlaten en vervolgens potentieel een voordeel hebben behaald. Van dat laatste is echter niets waar, oordeelt de wedstrijdleiding nu. Hamilton behoudt zo zijn zesde finishplaats.

Lewis Hamilton reed een enerverende sprintrace in Canada. Voor het eerst raakte de zevenvoudig wereldkampioen de ‘Wall of Champions’ op Circuit Gilles Villeneuve – de plek waar Damon Hill, Michael Schumacher en Jacques Villeneuve alle drie in hetzelfde raceweekend in 1999 crashten – waardoor hij zijn vierde positie in de race kwijtraakte. Zowel Oscar Piastri als teamgenoot Charles Leclerc konden de Brit op de valreep inhalen. “Piastri kwam naast me in de laatste bocht en haalde me eigenlijk in. Daardoor verloor ik ook nog mijn positie aan Charles”, legde Hamilton na afloop uit.

Hamilton blijft zesde

Hamilton eindigde zo als zesde, maar dreigde na de race deze plek ook nog kwijt te raken. De Ferrari-coureur werd door de stewards op het matje geroepen. Tijdens zijn gevecht met Piastri, verliet Hamilton even de baan en zou zo een voordeel hebben behaald. Volgens de stewards was dat laatste echter niet waar, en reed Hamilton voor Piastri op het moment dat hij van de baan ging. “Auto 44 (Hamilton, red.) was op dat moment volgens de stewards niet bezig met het ‘verdedigen’ van zijn positie en behaalde daardoor ook geen voordeel”, zo valt er in het officiële statement van de FIA te lezen. De Brit krijgt hierdoor geen tijdstraf en behoudt zijn zesde plaats.

