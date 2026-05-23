Niet alleen op de baan, maar ook in de persconferentie na afloop clashten teamgenoot George Russel en Kimi Antonelli met elkaar. De sfeer was om te snijden nadat beide coureurs zich in het mediacenter op de bank nestelden om vragen van de pers te beantwoorden. Het leidde tot een welles-nietesspelletje.

De eerste reacties van beide coureurs na de finish waren al veelzeggend, maar het duo kibbelde vervolgens in de persconferentie vrolijk verder. Niet rechtstreeks, maar wel in de formulering van de antwoorden op vragen van verslaggevers. Waar Russell bijvoorbeeld vond dat je niet kon inhalen, lachte Antonelli schamper om vervolgens doodleuk te stellen dat je wat hem betreft altijd én overal iemand kunt inhalen. “Als je er maar genoeg naast zit. En dat zat ik.”

‘Geen plek waar je dit doet’

De opmerking volgde op een antwoord van Russell: “Buitenom inhalen in bocht 1 heeft nog niemand gedaan. Dat is geen plek waar je zoiets doet.” Antonelli reageerde dus vrij uitgesproken op, met een 180 graden andere mening.

Dat het in bocht 8 vervolgens ook niet lukte, vond de Italiaan overigens wél z’n eigen schuld. “Ik was te enthousiast, spinde ook nog bijna. Dat lag aan mij.”

Sneer

Het duel in bocht 1 dus echter niet. En dat leverde niet alleen een kritische noot van Antonelli op aan het adres van Russell, maar ook kwam er een sneertje richting het team. “We hebben als team een meeting vooraf gehad, hoe we tegen elkaar racen. Blijkbaar heb ik de essentie van die meeting anders opgevat.”

Over en weer was er duidelijk onvrede. Dat belooft nog wat voor de rest van dit seizoen. “De emoties lopen misschien ook wat hoog op”, zei Russell, duidelijk wijzend op de boosheid die hij ook voelde bij zijn teamgenoot. “We zullen het vast nog wel even bespreken.” En Antonelli, zonneklaar, op een vervolgvraag. “We gaan het er zéker nog wel over hebben. We raakten elkaar nota bene. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Het doet, in combinatie met de ferme toon van teambaas Toto Wolff, meteen denken aan hoe ooit de clashes tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren bij Mercedes. Wat als goede verstandhouding begon, eindigde als teamgenoten die in gevecht om kampioenschappen elkaar geregeld in de weg reden of zelfs samen van de baan gleden.

