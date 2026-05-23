Lando Norris was de lachende derde bij het gevecht tussen de Mercedessen tijdens de sprint in Canada. De wereldkampioen kon profiteren van het moment dat Andrea Kimi Antonelli bij de strijd om de leiding in de verkorte race van de baan raakte, en pakte zo de tweede plek. Ondanks het goede resultaat vond Norris het racetempo van de Zilverpijlen wel zorgwekkend: ‘Kimi was daarna wel heel snel weer vlak achter me’.

Terwijl Oscar Piastri een plek bij de start verloor, kon Lando Norris zijn derde startplaats vasthouden. De twee Mercedessen waren echter al gauw weg, waardoor de strijd voor de wereldkampioen initieel vooral met de Ferrari’s was. Totdat de Mercedessen op het scherpt van de snede met elkaar het gevecht aangingen. Dankzij het uitstapje van Antonelli over het gras, kreeg Norris de tweede plek in handen. De wereldkampioen liet vervolgens de jonge Italiaan niet meer voorbij.

‘Als McLaren konden we profiteren’

“Het was een goede race. Het was fijn om vooral George en Kimi voor me met elkaar te zien vechten”, grapt de wereldkampioen. “Maar als McLaren konden we ervan profiteren. De Mercedessen waren wel snel. Kimi kwam ook heel snel weer dichtbij (nadat de coureur van de baan was gegaan, red.). Toen maakte ik me wel zorgen om hem achter me. Tegelijkertijd probeerde ik ook George voor me in te halen. Maar het was leuk. Het is een lastig circuit om echt voluit te gaan en het is heel makkelijk om hier fouten te maken. Vandaag was echter een goed resultaat voor ons.”

