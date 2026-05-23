Andrea Kimi Antonelli ging tijdens de sprintrace in Canada het gevecht aan met teamgenoot George Russell. De twee Mercedes-coureurs streden op het scherpst van de snede, waardoor de jonge Italiaan zelfs van de baan raakte. Voor Kimi Antonelli, die zijn tweede plek zo verloor aan Lando Norris, is het duidelijk: ‘Ik werd toen van de baan geduwd’.

Voor het eerst dit jaar viel de jonge Mercedes-coureur niet terug bij de start. Andrea Kimi Antonelli kon daardoor in de eerste rondes meteen de aanval op teamgenoot en polesitter George Russell openen. Het gevecht om de winst ging er hard aan toe tussen de Mercedes-teamgenoten, waardoor Kimi Antonelli twee keer naast de baan raakte. De Italiaan raakte zo zijn tweede plek kwijt aan Lando Norris, en reed als derde over de finishlijn.

‘Ik werd van de baan geduwd’

Na de verkorte race wordt Kimi Antonelli door interviewer Jolyon Palmer meteen gevraagd naar het gevecht met Russell. “Het was een lastig gevecht”, zegt de jonge Italiaan eerlijk. “We hadden alle twee het tempo, dus dat maakte het niet makkelijk. Ik probeerde in te halen, en ik moet dat moment nog even terugzien. Ik was toen al echt naast hem (Russell, red.) en toen werd ik van de baan geduwd.”

De Mercedes-coureur steekt voor het verdere verloop van de verkorte race wel de hand in eigen boezem. “Ik maakte daarna duidelijk een fout toen ik bocht acht inging”, vervolgt Kimi Antonelli. “Ik verremde me toen, en gooide zo mijn race een beetje weg. Het was wel een goed gevecht.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.