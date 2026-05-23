George Russell heeft zaterdagavond vanaf pole de sprintrace in Canada op zijn naam geschreven, voor respectievelijk Lando Norris en Kimi Antonelli. Russell en Antonelli hadden het in de beginfase van de race op circuit Gilles Villeneuve in Montreal danig aan de stok met elkaar. Daar zal bij Mercedes zeker nog over nagesproken worden. Max Verstappen wordt als zevende afgevlagd.

RONDE 1/23: George Russell behoudt vanaf pole de leiding bij de start, voor Antonelli en Lando Norris. Max Verstappen behoudt zijn plek op P7. Noemenswaardige incidenten doen zich niet voor. Vijf coureurs zijn gestart vanuit de pitlane: Stroll,Bearman, Gasly, Bottas en Albon.

RONDE 3/23: Russell en Antonelli nemen meteen wat afstand van de rest van het veld. Verstappen hijgt ondertussen in de nek van Charles Leclerc voor zijn neus, op P6.

Gedoe tussen Antonelli en Russell

RONDE 6/23: Isack Hadjar valt helemaal weg en meldt over de boordradio een motorprobleem. Vooraan krijgen Russell en Antonelli het met elkaar aan de stok. Antonelli kiest de aanval en moet tot tweemaal toe door het gras. De aanvalswoede van de jonge Italiaan kost hem wel een plek ten faveure van wereldkampioen Lando Norris. Antonelli klaagt over de radio dat zijn teamgenoot een tijdstraf verdient: “He pushed me off.” Dit krijgt nog wel een staartje achter de schermen bij Mercedes.

RONDE 10/23: Isack Hadjar heeft de strijd moeten staken en max Verstappen rijdt nog altijd achter Leclerc op P7. De meeste aandacht gaat echter uit naar de kop van het veld, met Russell aan de leiding. De Brit ziet Norris echter in zijn spiegels, het verschil bedraagt minder dan een seconde.

RONDE 14/23: Antonelli heeft zichzelf weer onder controle na het gedoe met zijn teamgenoot en is de snelste op de baan. Hij loopt zienderogen in op Norris en Russell voor hem. Verstappen rijdt enigszins in niemandsland op P7.

RONDE 18/23: Russell verliest wat tijd door achterblijver Albon, waardoor Norris en Antonelli ineens binnen een seconde van hem zitten. Fernando Alonso geeft ondertussen op met een technisch euvel. De stewards doen trouwens een onderzoek naar Max Verstappen vanwege een vermeende gele vlag-overtreding, maar een straf blijft uit.

‘Wall of Champions’

RONDE 21/23: Achter de top-drie is – op ruime afstand – Lewis Hamilton the best of the rest, vóór respectievelijk Piastri, Leclerc en Verstappen. Hamilton heeft wel de befaamde Wall of Champions geraakt, meldt hij zelf over de radio.

RONDE 23/23: George Russell sleept de sprintzege in de wacht en loopt derhalve twee WK-punten in op zijn teamgenoot Antonelli, die derde wordt. Lando Norris wordt als tweede afgevlagd. In de slotronde heeft Antonelli het nog wel even geprobeerd om Norris te verschalken. Het is een alles-of-niets poging, die wederom eindigt met een uitstapje door het gras van Antonelli.

Max Verstappen houdt twee WK-puntjes over aan de sprintrace. Zeker is dat binnen Mercedes een hartig woordje gesproken zal worden over het incident tussen Russell en Antonelli in de beginfase van de race. Wordt vervolgd!

Uitslagen

