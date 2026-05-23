McLaren moest zich vrijdag achter beide Mercedessen scharen tijdens de sprintkwalificatie voor de GP van Canada. Na een moeizame eerste vrije training waren zowel Lando Norris (P3) als Oscar Piastri (P4) uiteindelijk tevreden met het resultaat. De MCL40 werd de afgelopen weken voorzien van de nodige upgrades. Het effect van die aanpassingen is op het Circuit Gilles Villeneuve lastig te beoordelen, maar de eerste signalen zijn volgens beide coureurs positief.

“Na vanochtend maakten we ons wel een beetje zorgen over hoeveel we tekortkwamen”, reageerde Norris, die in VT1 nog op de zesde plaats was geëindigd. “Vooral het gebrek aan vertrouwen in de auto speelde toen een grote rol”, voegde hij eraan toe. “We hebben vervolgens een aantal dingen aangepast en dat leek meteen een goede verbetering op te leveren. Daar ben ik blij mee.”

In de sprintkwalificatie klokte Norris uiteindelijk de derde tijd, achter George Russell en Kimi Antonelli. “Het was niet mijn beste ronde; er zat zeker nog meer in”, merkte de regerend wereldkampioen op. “Maar toen ik het gat naar de jongens vooraan zag, viel het uiteindelijk mee. Het is dus een positieve ommekeer en ik ben trots op het team dat we in zo’n korte tijd zo’n goede stap hebben gezet.”

Upgradepakket

Over de geüpgradede McLaren bleef Norris voorzichtig optimistisch. “De auto voelde redelijk goed aan, al zijn sommige dingen nog wat twijfelachtig”, zei hij. “We hebben meer tijd nodig om alles goed te analyseren, juist omdat dit zo’n vreemd circuit is. Er is weinig grip, je stuitert continu over de kerbstones en daardoor krijg je niet altijd een volledig zuiver beeld. Maar de auto werkte duidelijk beter, zeker in SQ3″, besloot hij positief. “Vooral op de zachte band voelde ik voor het eerst dit weekend echt vertrouwen.”

Teamgenoot Oscar Piastri was eveneens tevreden met zijn vierde tijd. “Ik denk dat het voor iedereen een rommelige dag was”, reageerde hij. “Mercedes ziet er nog steeds heel sterk uit, maar dat is niet de enige conclusie die we vandaag kunnen trekken.” De Australiër hoopt zaterdag te profiteren van het feit dat Mercedes – en met name Kimi Antonelli – dit seizoen nog niet de sterkste starts kent. “Onze starts zijn het hele jaar al beter geweest dan die van Ferrari, dus daar hebben we vertrouwen in”, richtte hij zich op de beide Ferrari’s op de derde startrij. “Mercedes zal dat uiteindelijk ook onder controle krijgen, maar tot die tijd proberen wij daarvan te profiteren.”

