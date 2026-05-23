Na een reeks gekwelde weekenden start George Russell vandaag de sprintrace voor de GP van Canada vanaf pole position. Teamgenoot Kimi Antonelli staat naast hem op de grid en daarmee bezetten de Silberpfeilen de gehele eerste startrij op het Circuit Gilles Villeneuve. Max Verstappen staat wat verder terug op de startopstelling en vangt deze race vanaf de zevende stek aan.

Achter het Mercedes-duo staan beide McLarens opgesteld. Het team heeft duidelijk de goede vorm van Miami meegenomen naar Canada: Lando Norris en Oscar Piastri op P3 en P4. Ferrari bezet de derde startrij met Lewis Hamilton op vijf en Charles Leclerc op zes. De zevenvoudig wereldkampioen had waarschijnlijk op meer gehoopt, zeker omdat hij tijdens de sprintkwalificatie geregeld bij de allersnelsten hoorde. Toch weet iedereen in de paddock: Ferrari is dodelijk bij de start.

Verstappen start vanaf P7, maar zegt weinig te verwachten van deze sprintrace. Tijdens de sprintkwalificatie deed de Red Bull niet wat hij wilde. Teamgenoot Isack Hadjar staat direct naast op hem de grid op de achtste stek. De top tien wordt afgesloten door Arvid Lindblad en Carlos Sainz.

Dan zijn er nog een aantal pechvogels. Liam Lawson miste de sprintkwalificatie door een hydraulisch lek tijdens de vrije training, terwijl Alex Albon zijn Williams te zwaar beschadigde om deel te nemen. De oorzaak bij Albon? Hij knalde tijdens de training op een overstekende marmot en raakte de muur, waarna zijn team niet genoeg tijd had om de schade te herstellen. Beiden starten achteraan. Ook dit is Canada.

De sprintrace begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

