Een opvallende vergissing tijdens het raceweekend in Canada heeft de speculatie rondom Jonathan Wheatley en Aston Martin verder aangewakkerd. Op het Circuit Gilles Villeneuve doken plots beelden op van een parkeerbord waarop de naam van de voormalig Red Bull-topman werd gekoppeld aan het team uit Silverstone. Wheatley nam in maart afscheid van Audi, maar wordt sindsdien veelvuldig gelinkt aan een rentree bij Aston Martin.

Een F1-fotograaf deelde deze week beelden van een gereserveerde parkeerplaats met daarop de tekst ‘Jonathan Wheatley Aston Martin’. “Dit bord verscheen vandaag op de parkeerplaats van de teambaas hier in Montreal”, schreef hij op zijn Instagram-account. “Is Jonathan Wheatley nu officieel teambaas van Aston Martin, of is dit gewoon een vergissing? Hoe dan ook, het is fascinerend.”

Newey ontlasten

Wheatley – voormalig sportief directeur van Red Bull en kortstondig Audi-teambaas – zou na zijn vertrek bij de Duitse fabrikant in beeld zijn gekomen bij meerdere teams. Nu Adrian Newey een leidende rol vervult bij Aston Martin, zou hij mogelijk aansluiten in een versterkte managementstructuur in Silverstone. Zijn eventuele komst creëert ruimte voor Newey om zich opnieuw te richten op techniek en ontwikkeling. Volgens ingewijden is Newey voorstander van het aantrekken van Wheatley, zodra de Brit vrij is om zich bij een concurrent aan te sluiten.

De organisatie achter het circuit heeft inmiddels gereageerd op de commotie. De promotor bood excuses aan voor wat werd omschreven als een ‘drukfout’. “We zijn op de hoogte van de drukfout die gisteren is opgetreden”, liet een woordvoerder weten in een verklaring. “Het probleem is inmiddels verholpen. We bieden onze oprechte excuses aan voor de verwarring die dit mogelijk heeft veroorzaakt.”



