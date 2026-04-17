Günther Steiner denkt dat Aston Martin met de promotie van Adrian Newey als teambaas een verkeerde keuze heeft gemaakt. De Brit staat dit seizoen voor het eerst aan het roer bij de Britse renstal, maar meer dan een achttiende plaats voor Fernando Alonso in Japan zat er nog niet in. Volgens Steiner laat de keuze van Aston Martin voor Newey als teambaas zien dat ‘je mensen altijd moet inzetten op het gebied waar hun sterke punten liggen.’

Adrian Newey staat dit jaar voor het eerst aan het roer bij Aston Martin, en had zeker op een andere seizoenstart gehoopt als kersverse teambaas. Vijf keer konden de coureurs – Fernando Alonso en Lance Stroll – al door problemen aan de AMR26 de finishlijn niet halen, waardoor de renstal nu op de laatste plaats staat in het constructeurskampioenschap.

Oud-Haas-teambaas Günther Steiner vraagt zich af of Aston Martin geen verkeerde keuze heeft gemaakt met de promotie van Newey als teambaas. “Ik denk dat als je het aan Adrian zou vragen, hij zou zeggen: ‘Ik weet niet waarom ik dit heb gedaan of waarom ik hiermee heb ingestemd’,” zegt Steiner zelfs in de Drive to Wynn-podcast. “Ik weet niet hoe het is gekomen, of hij nu teambaas wilde worden of niet, maar hij zit daar duidelijk niet op zijn plek.”

‘Nooit zomaar een promotie geven’

Volgens Steiner had beter bij het ontwerpen van de Aston Martin-bolides kunnen blijven. “Hij is erg goed in wat hij doet, namelijk auto’s ontwerpen – op dit moment natuurlijk niet de Aston Martin, maar hij zal het wel oplossen”, gelooft de oud-teambaas. “Ik denk dat het iets typisch Adrian was: ‘Ik moet teambaas zijn’, zonder te weten wat er allemaal bij het teambaas zijn komt kijken. Het laat zien dat je mensen altijd moet inzetten op het gebied waar hun sterke punten liggen, en ze nooit zomaar een te hoge promotie moet geven.”

