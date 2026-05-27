Fernando Alonso kwam tijdens de GP van Canada niet verder dan de 23e ronde. Toen duidelijk werd dat er geen neutralisaties zouden komen door regen of safety cars, zette hij zijn Aston Martin zelf aan de kant; zijn gebrekkige stoeltje bezorgde hem te veel pijn. Qua tempo merkte hij dat het team weer een kleine stap vooruit had gezet, maar voor een echte inhaalslag moet de Spanjaard nog wat geduld hebben. De tweede seizoenshelft is voor Alonso de stip aan de horizon.

Ondanks het beperkte comfort kende Alonso wel een korte opleving in de openingsfase van de race, waarin hij profiteerde van een vroege strategische gok op zachte banden en zelfs kortstondig in de top tien reed. “Het was toeval met de zachte banden”, relativeerde Alonso, die benadrukte dat hij ook geluk had gehad. Daarna viel hij snel terug, iets wat volgens hem kenmerkend is voor het seizoen van Aston Martin. “Het is altijd hetzelfde liedje”, verzuchtte hij. “We maken goede starts en zakken dan langzaam terug en verliezen elke ronde een positie. Zo rijd je uiteindelijk weer stijf achteraan. Dat is de realiteit en zo zal het tot aan de zomer nog wel blijven. We accepteren het en blijven er koel onder.”

Blik op de zomer

Ondanks de teleurstelling zag de Spaanse routinier wel kleine technische vooruitgang bij het team, met name rond de aandrijflijn en versnellingsbak. “Er is altijd vooruitgang”, benadrukte hij. “Elke keer dat we de baan op gaan, zijn er weer nieuwe dingen aan de auto, aan de motor, aan de afstellingen, aan de versnellingsbak. Hoe dat zich vertaalt naar rondetijden is moeilijk te kwantificeren, maar we waren hier absoluut sneller dan in Miami, simpelweg omdat we de puntjes op de i hebben gezet.”

Desalniettemin benadrukte Alonso opnieuw dat Aston Martin pas echt een inhaalslag kan maken in de tweede seizoenshelft. “Ik verwacht dat er tussen hier en Monaco nog veel kleine verbeteringen zullen plaatsvinden, en dat we hopelijk weer een stap vooruit doen. Maar de fundamentele problemen kunnen we pas in de tweede helft van het jaar aanpakken. Het motorvermogen en het aerodynamische pakket moeten ons simpelweg nog drie seconden winst opleveren.”

