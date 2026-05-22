Hoe behoudt Fernando Alonso zijn motivatie in de Formule 1, ook al is zijn renstal Aston Martin momenteel de hekkensluiter in het constructeurskampioenschap? De Spanjaard beantwoordt die vraag zelf, en legt uit hoe andere raceklassen een cruciale rol spelen: ‘Als ik naar de kartbaan ga en ik ben niet de snelste, dan pas maak ik me zorgen’.

Aston Martin en motorleverancier Honda beleefden op zijn zachtst gezegd niet de gedroomde start van hun samenwerking in de Formule 1. Meer dan een vijftiende plek voor Fernando Alonso tijdens de GP Miami zat er nog niet in dit seizoen, terwijl de verwachtingen voor Aston Martin – zeker met nieuwe teambaas Adrian Newey – voorafgaand aan de seizoensstart nog hoog waren.

Alonso wacht zo nog altijd op een kans om met de topteams te vechten. Tijdens de mediadag in Montréal kreeg hij daarom de vraag hoe een F1-coureur zijn eigen vooruitgang kan blijven meten als de auto niet competitief is. “Ik meet helemaal niets, ik ben de beste”, is het duidelijke antwoord van de tweevoudig wereldkampioen. “Ik hoef niets te bewijzen en niets te voelen om te geloven dat ik op het juiste niveau zit.”

De Aston Martin-coureur haalt vervolgens zijn optredens in andere auto’s en raceklassen aan. “Als ik naar een kartbaan ga en ik ben niet de snelste, dan maak ik me zorgen”, legt Alonso uit. “Als ik in een GT-auto stap en ik ben niet de snelste, dan maak ik me zorgen. Ondertussen doe ik dat, en ben ik nog steeds de snelste. Wat de Formule 1-weekenden betreft, is het slechts een kwestie van tijd voordat ik een betere auto heb.”

Motivatie

Dat is ook meteen hoe Alonso de motivatie blijft vinden om door te gaan in de koningsklasse, zo vertelt hij. “Ik wacht op mijn kans en probeer ondertussen het team te helpen. En ik zorg ervoor dat ik de competitieve instelling behoud die je in de Formule 1 nodig hebt”, vervolgt de Spanjaard. “Dus rijd ik in verschillende raceklassen en met verschillende auto’s. Zo test ik mezelf in verschillende series en met verschillende auto’s, en zorg ik ervoor dat ik me competitief blijf voelen.”

