Donderdag vonden de eerste mediasessies plaats in aanloop naar de GP van Canada. Uiteraard werden veel coureurs bevraagd over het Nürburgring-weekend van concullega Max Verstappen. De Nederlander maakte vorige week zijn debuut in de endurance-klassieker. Veel rijders keken met jaloerse ogen naar zijn verrichtingen, terwijl anderen bepaald niet stonden te springen om zelf het Nürburgring-avontuur aan te gaan. Een greep uit de reacties.

George Russell werd tijdens de FIA-persconferentie gevraagd of hij ooit een GT3-team wil vormen met Verstappen. “Zeg nooit nooit”, grijnsde de Brit, tevens een van de grootste rivalen van de Nederlander. “Hij is een van de besten. Vorig jaar werd er al volop gespeculeerd dat we misschien teamgenoten zouden worden in de Formule 1. Ik sta zeker open voor die kans”, verzekerde hij. “Ik wil me nog altijd meten met de allerbesten.” Later bevestigde hij nogmaals zijn interesse. “Ik wil het absoluut een keer doen. Het was heel cool om Max afgelopen weekend in actie te zien. Natuurlijk zitten we allemaal in een andere positie dan hij. Wij proberen ook wereldtitels te winnen”, grapte hij. “Wat dat betreft zit hij duidelijk in een luxepositie en kan hij doen waar hij zin in heeft. Maar hij deed het geweldig.”

Lance Stroll proefde in april zelf al van de GT3-wereld tijdens een uitstapje naar Paul Ricard. “Ik vind GT3-auto’s echt geweldig”, reageerde hij desgevraagd. “Ik heb de race van Max Verstappen op de Nürburgring gevolgd en hij was erg snel. Het zijn fantastische auto’s en het is leuk om in verschillende types te rijden. Het was geweldig om Max in actie te zien.” Ook Pierre Gasly ontging de mediastorm rond Verstappen en de Nürburgring niet. “Het was moeilijk om hem níét te volgen”, lachte de Fransman. “Ik vond het echt cool. Ik heb veel respect voor zijn prestatie en toewijding. Zelf zou ik ook graag een keer meedoen.”

‘Voorlopig hoeft het niet’

“De Formule 1 stemde Max duidelijk ongelukkig”, merkte Gasly op. “En zijn prestaties op de Nürburgring laten zien op welk niveau hij zich momenteel bevindt. Het verbaasde me totaal niet dat hij zo competitief was. Ik heb een paar hoogtepunten gezien op sociale media; dat zag er wel heel gaaf uit.” Fernando Alonso – tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans – genoot eveneens met volle teugen van de verrichtingen van Verstappen. “Het was geweldig”, glunderde de Spanjaard. “Langeafstandsraces hebben een bepaalde magie, vooral een 24-uursrace. Het verkeer, de auto, de afstelling; je moet overal mee om kunnen gaan en daarnaast op de andere coureurs kunnen vertrouwen. En je hebt natuurlijk geluk nodig; dat ontbrak Max dit weekend.” Het team van de Nederlander viel uit door technisch malheur. “Het is niet makkelijk om een 24-uursrace te winnen, veel factoren liggen buiten je macht.”

Tot slot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen treedt voorlopig niet in de voetsporen van Verstappen, zo werd duidelijk. “Nee, niet per se”, reageerde hij toen hem werd gevraagd of hij ook wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. “Ik houd van de Nordschleife, dus ik zou daar op een dag graag eens met een auto willen rijden”, legde hij uit. “En het racen ziet er fantastisch uit, dus wie weet. Ja, het zou kunnen, maar voorlopig hoeft het niet.”

