Juan Pablo Montoya ziet Peter ‘Bono’ Bonnington als een belangrijke factor achter de sterke seizoenstart van Kimi Antonelli. De Italiaan kende een moeizaam begin van zijn Formule 1-carrière na een crash tijdens zijn eerste vrije training op Monza, maar heeft zich inmiddels opgewerkt tot een van de kansmakers op de titel. Volgens de Colombiaan speelt Bonnington daarin een rol. “Ik denk dat Bono daar een groot onderdeel van is”, vertelt Montoya.

Kimi Antonelli volgde vorig seizoen Lewis Hamilton op bij Mercedes en kreeg daarmee direct veel druk op zijn schouders. Tijdens zijn eerste officiële optreden in de Formule 1 crashte de jonge Italiaan nog, maar inmiddels heeft hij al meerdere keren op het podium gestaan en staat hij eerste in het kampioenschap voor zijn teamgenoot George Russell. Juan Pablo Montoya ziet vooral de invloed van zijn race-engineer Peter ‘Bono’ Bonnington terug in de ontwikkeling van Antonelli. “Ik denk dat Bono zoveel heeft gewonnen met Lewis Hamilton en dat hij Kimi nu vormt en met hem samenwerkt. Ik denk dat Bono daar een groot onderdeel van is”, vertelt Montoya in de Chequered Flag Podcast.

‘Iets anders proberen’

Naast de ervaring van Bonnington ziet Montoya nog een belangrijke reden waarom Antonelli zich onderscheidt van andere coureurs. “Wat Kimi echt goed maakt, is zijn agressiviteit. Hij is vastberaden. Als je naar hem kijkt in de kwalificatie, zie je hoeveel van de baan hij gebruikt in vergelijking met anderen. Hij benut het hele circuit”, aldus de Colombiaan.

LEES OOK: Thierry Vermeulen aast op revanche na Nürburgring-sof: ‘Niet crashen op Zandvoort’

De voormalig Formule 1-coureur ziet daarbij vooral een verschil met Russell. Volgens Montoya slaagt Russell er momenteel niet in om bij het tempo van Antonelli te blijven. “Ik was verrast toen ik naar George keek. Hij heeft de video’s, de data en alles om te zien waar Kimi tijd wint en hoe hij rijdt. Op een gegeven moment moet je iets anders proberen. Of je je er comfortabel bij voelt, is een ander verhaal, maar je moet het op zijn minst een ronde proberen om te zien hoe je het werkend krijgt”, besluit Montoya.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.