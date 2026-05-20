Martin Brundle roept George Russell op om teamgenoot Kimi Antonelli te verslaan tijdens de Grand Prix van Canada. Daar zou de Brit een belangrijk psychologisch voordeel uit kunnen halen. De Italiaan heeft momenteel twintig punten voorsprong op Russell, maar Brundle ziet die achterstand niet als een groot probleem voor de Mercedes-coureur. “Er zijn nog 482 punten te winnen in het kampioenschap”, vertelt Brundle.

Martin Brundle denkt dat vooral het mentale aspect een belangrijke rol kan gaan spelen voor George Russell. De achterstand bedraagt na vier races twintig punten, al benadrukt Brundle dat Russell nog ruim voldoende tijd heeft om Antonelli terug te pakken. “Er is nog een lange weg te gaan. Er zijn nog 482 punten te winnen in het kampioenschap. Ik denk niet dat het puntenverschil zo’n groot probleem is voor Russell”, vertelt Brundle aan Sky Sports.

‘Behoorlijke uitdaging’

Volgens Brundle zit Russell momenteel in een vergelijkbare situatie als Lando Norris vorig jaar. Tijdens de Grand Prix van Canada kwam Norris toen in aanraking met teamgenoot Oscar Piastri, waarna veel mensen dachten dat zijn kansen op de wereldtitel verkeken waren. Uiteindelijk wist de Brit zich echter terug te vechten in het kampioenschap. “Dit is pas de vijfde Grand Prix van het seizoen. Het is de eerste sprintrace van Canada, het is koud en het kan gaan regenen. Het wordt een behoorlijke uitdaging, maar George moet Antonelli een halt toeroepen en een paar punten goedmaken. Ik denk dat het meer psychologisch is dan wiskundig”, aldus Brundle.

Een overwinning voor Antonelli zou betekenen dat hij zijn vierde Grand Prix-zege op rij pakt. Toch verwacht Brundle dat Russell niet onderschat mag worden in Montréal, een circuit dat hem normaal gesproken goed ligt. “Antonelli is formidabel geweest. Hij hield het hoofd koel onder druk in Miami. George had het daar lastig, maar is erg sterk in Canada. Kimi krijgt een zwaardere strijd te voeren in de garage, maar zijn pure snelheid en consistentie zijn super indrukwekkend geweest”, besluit de voormalig Formule 1-coureur.

