Ferrari heeft zich kritisch uitgelaten over de recente aanpassing van de reglementen rond starts, die tijdens het raceweekend in Miami werd ingevoerd. De FIA besloot een nieuw systeem te introduceren dat – met het oog op de veiligheid – een te lage acceleratie bij het wegrijden moet voorkomen. Ferrari had eerder juist een voordeel opgebouwd dankzij een eigen technische oplossing, waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc dit seizoen meerdere sterke starts kenden.

Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wordt het team nu gestraft voor die vindingrijkheid. “Onze afweging was: willen we een tiende van een seconde winnen in rondetijd, of willen we vijf posities verliezen bij de start?”, vertelde de Fransman aan The Race. “Als je het aan de ingenieurs vraagt, zeggen ze: ‘Oké, laten we dan voor een goede start kiezen.’ Je kunt de veiligheidsargumenten aanvoeren – en dat is het recht van de FIA, dus dat moet ik accepteren”, benadrukte hij. “Maar uiteindelijk voelt het voor ons ook een beetje oneerlijk.”

Gevaarlijke starts

De nieuwe balans tussen verbrandingsmotor en batterij zorgde al tijdens de openingsrace in Melbourne voor gevaarlijke situaties. Zo timede Liam Lawson zijn start verkeerd, waardoor de Racing Bulls amper van zijn plek kwam. Franco Colapinto, die achter hem startte, kon ternauwernood een flinke crash voorkomen. Volgens Vasseur had Ferrari dit onderwerp echter al ruim een jaar geleden aangekaart bij de FIA en verschillende commissies binnen de sport.

LEES OOK: Lance Stroll overtuigd van potentie Aston Martin: ‘Toekomst is rooskleurig’

“Ik ben een jaar geleden naar de FIA gestapt en we hebben hierover gesproken”, lichtte hij toe. “Ik waardeerde het antwoord van de FIA enorm: ‘Je moet de auto ontwerpen voor de reglementen, niet de reglementen voor je auto.’ Maar vervolgens begon een groot deel van de coureurs te klagen dat het gevaarlijk was. Politiek gezien is het allemaal slim gespeeld, maar echt eerlijk is het niet.”

Hoewel Ferrari zich neerlegt bij de beslissing, blijft de frustratie groot in Maranello. “Het was een veiligheidskwestie, dus daar moet ik het uiteindelijk mee eens zijn”, aldus Vasseur. “Zelfs als iedereen ertegen is, kunnen zij die beslissing nemen. Voor ons pakte het alleen wel hard uit. Ik begrijp waarom ze dit uit veiligheidsoverwegingen hebben gedaan, maar een alternatief was geweest om andere auto’s vanuit de pitstraat te laten starten als men dacht dat het niet veilig was. Wij hebben onze motor ontwikkeld op basis van bepaalde criteria, maar vervolgens zijn de regels op het laatste moment aangepast.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.