Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vertelt over de mentaliteitsverandering die bij de Scuderia heeft plaatsgevonden sinds zijn aantrede. De Fransman begon in 2023 bij het Italiaanse team, en schrok ervan hoe erg Ferrari toen nog risico’s vermeed bij de ontwikkeling van haar bolides. Inmiddels staat het team veel meer open voor radicale concepten, zoals de ‘Macarena’-vleugel. ‘Er zullen nog meer van dit soort ideeën volgen’, verklapt Vasseur ook alvast.

Frédéric Vasseur is sinds 2023 de teambaas bij Ferrari. Hoewel hij in zijn tijd aan het roer bij Ferrari al meermaals met speculatie over zijn toekomst bij de Scuderia te maken kreeg, wist de Fransman een stijgende lijn bij het team in te zetten. De coureurs, Charles Leclerc en Lewis Hamilton, strijden dit seizoen vaak aan de top van het veld mee. Daarnaast brengt Ferrari steeds vaker opvallende upgrades mee, zoals de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel.

Volgens Vasseur had het Ferrari dat hij aantrof bij zijn aantrede nooit zo’n radicaal concept als de ‘Macarena’-vleugel durven introduceren. De Italiaanse renstal was toen nog te voorzichtig in de ontwikkeling van haar bolide, aldus de Fransman. “Het is niet zo dat er een cultuur van angst of schuldgevoelens of wat dan ook toen heerste – maar misschien waren we wel een beetje op onze hoede,” vertelt Vasseur openhartig aan The Race.

Twee tienden achterstand

“Het eerste waar ik van schrok toen ik bij Ferrari begon, was de achterstand die we op elk onderwerp hadden, simpelweg omdat we niet te veel risico wilden nemen”, vervolgt de teambaas. “We voegden een kilo extra gewicht toe om veilig binnen de limiet te blijven, gebruikten een halve liter of meer brandstof, openden de sidepod wat meer, etc. Uiteindelijk, als je alles op een rijtje zet, ging het om twee tienden achterstand op de rest van het veld. En als je bedenkt dat het verschil tussen ons en de coureur voor ons vorig jaar gemiddeld drie honderdsten van een seconde bedroeg, kun je je voorstellen wat voor impact één tiende achterstand al op een seizoen heeft.”

Vasseur stelde dan ook als doel om de mentaliteit binnen Ferrari te veranderen. De Fransman hoopte zo iedereen in het team te motiveren om meer de limiet op te zoeken. “Wat innovatie betreft, is mijn boodschap dat we overal het randje opzoeken”, voegt hij eraan toe. “Als je een idee hebt, vertel het. We geven nooit iemand de schuld als je iets voorstelt en het werkt niet. Je hebt al enkele voorbeelden in en op de auto gezien – en er zullen er nog meer volgen. Het team heeft inmiddels de mentaliteit om verder te innoveren, en dat helpt enorm.”

