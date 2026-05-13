Oud-F1-coureur Ralf Schumacher denkt dat het tijd is voor Lewis Hamilton en Fernando Alonso om hun zitjes in de Formule 1 af te staan aan jongere coureurs. Volgens de tegenwoordige analist is met name Hamilton over zijn piek heen, en maakt hij zelfs geen kans meer om zijn teamgenoot Charles Leclerc nog te verslaan. “Het is voor beide coureurs tijd om aan het einde van het jaar de cockpit te verlaten en jongere coureurs een kans te geven”, concludeert Schumacher.

Lewis Hamilton maakte afgelopen GP China een einde aan zijn podiumdroogte. Na 25 Grands Prix in het Ferrari-rood reed de Brit op het Shanghai International Circuit voor het eerst naar de derde plek. Hamilton zei eerder zelf al meer te genieten van het racen in de 2026-bolide van Ferrari dan in de voorganger, maar volgens Ralf Schumacher komt dat te laat.

“Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat Hamilton er dit jaar zeker beter voorstaat, daar bestaat geen twijfel over,” zei de oud-F1-coureur wel in Backstage Boxengasse-podcast. “Maar je moet ook toegeven dat hij, over het hele jaar gezien en op de lange termijn, geen schijn van kans maakt tegen Leclerc. Zo is het nu eenmaal.”

De zesvoudig Grand Prix-winnaar breidde vervolgens zijn kritiek ook uit naar Fernando Alonso. “Het is tijd,” voegde hij eraan toe. “Ik zou dat ook niet graag horen. Maar Hamilton, en Fernando Alonso net zo goed, hebben een prachtige tijd gehad in de Formule 1, maar ik denk dat het voor beiden tijd is om aan het einde van het jaar de cockpit te verlaten om jongere coureurs een kans te geven.”

Bearman

Volgens Schumacher heeft de Brit ‘alles bereikt wat hij kan bereiken’ in de Formule 1. “Zijn comeback dit jaar is geweldig, maar aan alles komt een einde. Daarom zeg ik het nu: ik denk dat het tijd is om ook de jeugd een kans te geven.” De oud-coureur weet ook wel meteen aan wie hij de cockpit van de zevenvoudig wereldkampioen bij Ferrari zou geven. “Oliver Bearman heeft de kans om voor Ferrari te rijden echt verdiend. Als hij de kans krijgt, zal hij het zeker waarmaken. Dat wordt een uitdaging voor Leclerc, daar ben ik vrij zeker van.”

