Lewis Hamilton is een van de coureurs die juist wel geniet van de nieuwe manier van racen in de Formule 1. Onder het 2026-reglement speelt energiebeheer een sleutelrol in races, waardoor het zogenoemde ‘jojo-racen’ de kop opsteekt. Volgens Hamilton is dat echter niet heel anders dan de kartsport: ‘Maar niemand heeft karten ooit ‘jojo-racen’ genoemd’.

Lewis Hamilton vocht rondenlang met teamgenoot Charles Leclerc voor de derde plek tijdens de GP China. De Ferrari-coureur bestempelde het achteraf zelfs als ‘de beste race die ik ooit heb meegemaakt’. Hamilton gaat met zijn mening in tegen onder meer de kritiek van Max Verstappen en Lando Norris op het nieuwe reglement. Door de nieuwe fifty-fifty-verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie speelt energiebeheer een veel grotere rol tijdens races dan in voorgaande seizoenen. Het leverde tijdens de eerste twee Grands Prix van het jaar het zogenoemde ‘jojo-racen’ op: coureurs die elkaar een aantal rondes lang om de beurt inhalen, vanwege de verschillen in energieniveaus.

Volgens Hamilton is deze nieuwe stijl van racen voor de meeste coureurs niet zo onbekend. “Als je terugkijkt naar het karten, is het precies hetzelfde”, concludeert de wereldkampioen tegenover de aanwezige media in Japan. “Mensen die heen en weer blijven gaan, en waarbij je kunt nooit echt kan wegkomen. Niemand heeft karten ooit ‘jojo-racen’ genoemd. Het is de beste vorm van racen, en de Formule 1 is al heel, heel lang niet meer de beste vorm van racen. Van alle auto’s waarin ik in de afgelopen twintig jaar heb gereden, is dit de enige auto waarmee je daadwerkelijk op hoge snelheid kunt volgen zonder alles wat je hebt qua grip volledig te verliezen.”

‘Ik geniet van het racen’

Toch is ook Hamilton niet honderd procent nog overtuigd van het 2026-reglement. “Ik weet niet ik nou echt van de nieuwe regels ‘houd’, ik zeg alleen dat ik van het racen geniet”, legt de Ferrari-coureur uit. “Natuurlijk is het fijn om vooraan te rijden als je een goede auto hebt en competitief bent. Sommige coureurs, ik denk veel coureurs, genieten er niet van, maar ik geniet persoonlijk gewoon van het racen. Het is een lichtere auto, ze zijn wendbaarder. Ze zijn leuker om in te rijden. Houd ik van het energiebeheer? Absoluut niet, daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Houd ik van de straight line mode? Niet echt. Maar over het geheel genomen denk ik dat het spannend is voor de sport, in een tijd waarin de sport op zijn hoogtepunt is.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.