Het team van Ferrari heeft een stap vooruit gezet tijdens de GP China, dat concludeert teambaas Frédéric Vasseur voorafgaand aan het raceweekend op Suzuka. De twee coureurs van het team, Lewis Hamilton en Charles Leclerc, zorgden in Shanghai voor de meeste actie op de baan door op het scherpst van de snede met elkaar te strijden om de derde plek. Toch ziet Vasseur de GP Japan vooral als een kans om de SF-26 nog beter te begrijpen: ‘We moeten ervoor zorgen dat we dit weekend alles op een rijtje krijgen’.

Met twee podiumplaatsen in twee Grands Prix – en een einde aan de podiumdroogte van nieuwste Ferrari-coureur Lewis Hamilton – is Ferrari het nieuwe seizoen goed begonnen. Uiteraard smaken de tripjes naar het ereschavot naar meer voor de Scuderia. Volgens teambaas Frédéric Vasseur is zijn team daarom hard aan het werk om wederom de jacht op Mercedes in Suzuka te kunnen openen.

“We hebben in China weer een stap vooruit gezet en daarmee een aantal positieve punten bevestigd die we in Melbourne zagen, vooral onder raceomstandigheden”, steekt de Fransman van wal in de voorbeschouwing op de GP Japan. “Het is echter ook duidelijk dat er nog punten zijn waarop we ons moeten verbeteren. Het niveau van de concurrentie ligt erg hoog en kleine verschillen kunnen een grote invloed hebben op het resultaat.”

‘SF-26 nog beter begrijpen’

Ferrari pakte vorig jaar nog met Charles Leclerc een vierde plaats in Japan. Een jaar later hoopt de Scuderia vooral de SF-26 beter te begrijpen, voordat de Formule 1 begint aan een onverwachte voorjaarsstop. “Suzuka is een zeer veeleisend circuit, dus het is een geweldige kans om de SF-26 beter te begrijpen en vooruitgang te boeken”, vervolgt Vasseur. “We moeten gefocust blijven op onszelf, blijven werken aan het totale pakket en ervoor zorgen dat we dit weekend alles op een rijtje krijgen. Na deze race hebben we ook een maand terug in de fabriek, wat belangrijk zal zijn om alle gegevens van de eerste drie races te analyseren en het pakket in de juiste richting verder te ontwikkelen.”

