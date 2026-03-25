Max Verstappen heeft zijn eerste meters in een raceauto in Japan al gereden dit jaar. Niet op het circuit van Suzuka, maar op de Fuji Speedway. De Nederlandse coureur reisde al eerder af naar Japan om een paar rondes in de Nissan Z NISMO GT500 te rijden. En dat leverde mooie beelden op.

Dat Max Verstappen leeft voor het racen, is geen geheim. Afgelopen weekend nam de Nederlander nog deel aan de NLS2-race op de Nürburgring om zich zo voor te bereiden op de 24-uursrace later dit jaar. Hoewel de zaterdag op de Nordschleife eindigde in mineurstemming – de Mercedes van team Verstappen werd gediskwalificeerd doordat er te veel bandensets waren gebruikt – genoot de wereldkampioen wel van zijn uitstapje.

In zijn voorbeschouwing op de GP Japan zei Verstappen al eerder naar Tokio te zullen afreizen, en op beelden op de sociale media is te zien waarom. De Nederlandse coureur werd gespot in een Nissan Z NISMO GT500, met Red Bull-livery, op een verregende Fuji Speedway. De laatste keer dat het Japanse circuit het toneel was van een Formule 1-weekend was in 2008.

