Max Verstappen kijkt ernaar uit om weer op een van zijn favoriete circuits, Suzuka, te mogen racen. Het Japanse circuit was de afgelopen jaren het toneel van vier overwinningen op rij voor de Nederlander, al is het dit jaar nog maar zeer de vraag of de RB22 competitief genoeg zal zijn om deze reeks te verlengen. Verstappen houdt het vertrouwen in zijn Red Bull-team, maar waarschuwt ook: ‘Er is nog veel werk aan de winkel’.

Na de Grands Prix van Australië en China is het alweer tijd voor de Formule 1 om af te reizen naar Japan. Het Suzuka International Racing Course was de afgelopen vier jaar de plek waar Max Verstappen de toon aangaf; sinds 2022 won de Nederlander er vier keer op rij. Verstappen kijkt ernaar uit om weer op het iconische circuit te mogen racen aankomend weekend.

“Suzuka is een van mijn favoriete circuits om op te racen, met veel snelle bochten”, zo vertelt hij in de voorbeschouwing op de GP Japan. “Dit circuit heeft een rijke geschiedenis voor het team en ik kijk er altijd naar uit om er terug te keren. Het is ook fijn om wat tijd in Tokio door te brengen voordat we naar Suzuka gaan, dus we kijken uit naar een paar dagen daar.” De Nederlander werd al gespot in een Nissan Z NISMO GT500 op een verregend Fuji Speedway voorafgaand aan het raceweekend.

‘Nog veel werk aan de winkel’

Verstappen arriveert in Japan na twee tegenvallende openingsraces. In Australië kwam de Nederlander niet verder dan een zesde finishplaats, terwijl hij de race in Shanghai helemaal niet kon uitrijden. De Red Bull-coureur blikt nog even terug. “De eerste twee races waren iets uitdagender dan we hadden gewild en het was jammer dat we in China uitvielen vanwege een probleem met de koeling van de ERS. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik heb veel vertrouwen in het team”, blijft de wereldkampioen strijdvaardig. “Ze hebben deze problemen onderzocht en hard gewerkt om de prestaties van de auto te optimaliseren.”

