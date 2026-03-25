Isack Hadjar denkt dat er voor- en nadelen kleven aan de aankomende voorjaarsstop. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië komen te vervallen, waardoor er in april geen races meer op de kalender staan. Voor Red Bull betekent dat minder tijd om de nieuwe motor door te ontwikkelen, zo legde Hadjar uit tijdens het laatste raceweekend in Shanghai.

Na de aankomende GP van Japan ontstaat er een onverwachte voorjaarsstop in de F1-kalender. Met het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië wordt de daaropvolgende race – Miami – pas verreden in het eerste weekend van mei. Teams als Williams, die kampen met overgewicht in het chassis, willen dankbaar gebruikmaken van deze extra ontwikkelingstijd. Voor Red Bull kan de pauze echter nadelig uitpakken, oordeelde Hadjar.

Puntenverschil

“Hoe meer we racen, hoe meer we begrijpen en hoe dichter we bij de beste motoren op de grid komen”, legde de Parijzenaar uit tegenover de pers. “Wat dat betreft kan de voorjaarsstop best nadelig uitpakken voor ons, maar er is niets aan te doen.” Aan de andere kant kan Red Bull zich wel concentreren op andere upgrades, zo stelden de aanwezige media. “Ja, en we kunnen in ieder geval geen extra punten verliezen ten opzichte van de rest”, vulde Hadjar aan.

Doordat Red Bull met een volledig nieuwe eigen motor rijdt, kampte het team de afgelopen weken met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Ook qua prestaties lopen de Oostenrijkers nog achter op Mercedes en Ferrari. Na twee races staat het team met twaalf WK-punten op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Ter vergelijking: Mercedes gaat aan kop met 98 punten.

