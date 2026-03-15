Na de openingsrace in Australië en het eerste sprintweekend in China is het tijd voor de GP Japan! Het Suzuka International Racing Course is een geliefd circuit onder de Formule 1-coureurs, en staat bekend om de de iconische S-bochten en de 130R. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend op dit iconische circuit waar coureurs, in de woorden van Max Verstappen, ‘echt worden beloond’.

Max Verstappen was ook de coureur die de afgelopen vier jaar met de scepter zwaaide op Suzuka. Vanaf 2022 won de Nederlands wereldkampioen er vier keer op rij, maar het is nog maar de vraag of zijn Red Bull in 2026 competitief genoeg is om deze reeks te verlengen. De GP Japan wordt om 14:00 uur lokale tijd verreden, dus dat betekent nog een keer de wekker zetten voor de Nederlandse fans.

Lees alles over de GP van Japan: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Tijdschema GP Japan 2026

Vrijdag 27 maart

Eerste vrije training: 03:30 – 04:30 uur

Tweede vrije training: 07:00 – 08:00 uur

Zaterdag 28 maart

Derde vrije training: 03:30 – 04:30 uur

Kwalificatie: 07:00 – 08:00 uur

Zondag 29 maart

Race: 07:00 – 09:00 uur

Lees hier alles over de GP Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.