Komend weekend staat niet alleen de GP van Barcelona-Catalonië op het programma; in Frankrijk gaat ook de 24 uur van Le Mans van start. Het is de 94e editie van deze endurance-klassieker, tevens een van de beroemdste races ter wereld. Het deelnemersveld telt 62 auto’s, waarvan achttien hypercars deelnemen in de topklasse. Wil je niets missen van alle actie op de baan? Check hier alvast het tijdschema voor de 24 uur van Le Mans.

Op woensdag barst het racefestijn al los op het ruim dertien kilometer lange Circuit de la Sarthe. Naast enkele vrije trainingen beginnen de teams aan aparte kwalificatiesessies voor de Hypercar-, LMP2- en LMGT3-klasse, waarin de snelste rondetijden bepalen welke auto’s doorgaan. De beste 15 Hypercars en de beste 12 auto’s in LMP2 en LMGT3 plaatsen zich voor de Hyperpole.

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Op donderdag staat de Hyperpole op het programma, verdeeld over twee rondes. In Hyperpole 1 wordt het veld verder teruggebracht tot de top 10 Hypercars en de top 8 auto’s in LMP2 en LMGT3, waarna deze in Hyperpole 2 tijdens een korte, allesbeslissende sprint strijden om de poleposition. Op zaterdag gaat de 24-uursrace dan echt van start. Om klokslag 16.00 uur wordt het startsein gegeven, waarna de race 24 uur later op zondagmiddag wordt afgevlagd.

Tijdschema 24 uur van Le Mans

Datum Sessie Tijd Woensdag 10 juni Eerste vrije training 14.00 – 17.00 uur Woensdag 10 juni Kwalificatie LMP2 en LMGT3 18.45 – 19.15 uur Woensdag 10 juni Kwalificatie Hypercar 19.30 – 20.00 uur Woensdag 10 juni Tweede vrije training 22.00 – 00.00 uur Donderdag 11 juni Derde vrije training 14.45 – 17.45 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 1 LMP2 en LMGT3 20.00 – 20.20 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 2 LMP2 en LMGT3 20.35 – 20.50 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 1 Hypercar 21.05 – 21.25 uur Donderdag 11 juni Hyperpole 2 Hypercar 21.40 – 21.55 uur Donderdag 11 juni Vierde vrije training 23.00 – 00.00 uur Zaterdag 13 juni Warm-up 12.00 – 12.15 uur Zaterdag 13 juni Start 24 uur van Le Mans 16.00 uur Zondag 14 juni Finish 24 uur van Le Mans 16.00 uur

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