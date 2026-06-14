Nyck de Vries heeft namens Toyota Racing als derde Nederlander ooit de 24 uur van Le Mans gewonnen. In de 94ste editie van de Franse autosportklassieker finishte de voormalig Formule 1-coureur van AlphaTauri nipt voor Robin Frijns, die het Nederlandse feestje compleet maakte.

Met zijn zege treedt Nyck de Vries in de voetsporen van Gijs van Lennep (1971 en 1976) en Jan Lammers (1988), die tot nu toe als enige Nederlanders de algemene overwinning behaalden. De Vries vormde een team met de Brit Mike Conway en de Japanner Kamui Kobayashi. Laatstgenoemde kwam na 24 uur als eerste over de finish.

Het trio kreeg de prestigieuze zege allerminst cadeau. Toyota Racing vocht zich vanaf de veertiende plaats naar de voorhoede en in het slot van de race lag De Vries onder een vergrootglas vanwege het afsnijden van een chicane in de pitstraat, maar de wedstrijdleiding hield het bij een waarschuwing voor de 31-jarige coureur. Robin Frijns kwam in de slotfase nog dichtbij, maar Kobayashi wist de Nederlander achter zich te houden. Het verschil na een etmaal bedroeg, met de duimstok gemeten, slechts 10,913 seconden. Frijns, die samen met de Duitser René Rast en de Zuid-Afrikaan Sheldon van der Linde voor BMW reed, zorgde zo voor een Nederlandse één-twee.

Nicky Catsburg

Ook in de lagere klassen was er Nederlands succes. In de LMGT3-klasse veroverde Nicky Catsburg samen met Ben Keating en Jonny Edgar de overwinning in de Corvette. In de LMP2-klasse leek debutant Richard Verschoor lange tijd op weg naar de zege, maar met nog ruim drie uur te gaan begaf een van de remmen van zijn bolide het en moest hij zijn auto in kansrijke positie halverwege het circuit aan de kant parkeren.

Ben Keating (tweede van links), Jonny Edgar (tweede van rechts) en Nicky Catsburg (rechts) vieren de overwinning tijdens de podiumceremonie (Getty Images)

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