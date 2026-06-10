Dit weekend wordt de 24 uur van Le Mans verreden. Het deelnemersveld van de endurance-klassieker telt tijdens deze 94e editie liefst 62 auto’s. Onder de coureurs bevinden zich ook een aantal Nederlanders; zeven landgenoten trotseren straks het ruim dertien kilometer lange Circuit de la Sarthe. Meerdere grote namen uit de Nederlandse autosport maken hun opwachting, ook in de Hypercar-klasse, de absolute topcategorie op Le Mans. Bekijk hier alle Nederlandse deelnemers.

In de Hypercar-klasse komen de bekendste Nederlandse namen in actie. Zo rijdt voormalig F1-coureur Nyck de Vries in de #7 Toyota. Met zijn ervaring in de single-seaters én het langeafstandsracen speelt hij een sleutelrol binnen het fabrieksteam. Robin Frijns bestuurt de #20 BMW en is eveneens een vaste waarde in de langeafstandsracerij. In de LMP2-klasse zien we Renger van der Zande terug, een ervaringsdeskundige met meerdere grote endurance-overwinningen.

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Ook Richard Verschoor maakt zijn opwachting. De Benschopper maakte dit jaar de overstap vanuit de Formule 2 en komt uit in de #30 Oreca. Hij deelt de bolide met Julien Andlauer en Doriane Pin, de Française die eerder het F1 Academy-kampioenschap won met steun van Mercedes. Zij neemt het op tegen onder anderen Job van Uitert, die in de LMP2 rijdt met de #28 Oreca. In de LMGT3-klasse komen nog eens twee Nederlanders in actie, te weten Lin Hodenius en Nicky Catsburg. Laatstgenoemde boekte wereldwijd successen in GT- en endurance-kampioenschappen, veelal als fabriekscoureur.

Nederlandse coureurs in de 24 uur van Le Mans

Naam:Klasse:Team:Auto:Teamgenoten:
Nyck de VriesHypercar#7 Toyota Gazoo RacingToyota TR010 HybridMike Conwa
Kamui Kobayashi
Robin FrijnsHypercar#20 BMW M Team WRTBMW M Hybrid V8René Rast
Sheldon van der Linde
Renger van der ZandeLMP2#3 DKR EngineeringOreca 07-GibsonJohn Farano
Sebastián Álvarez
Richard VerschoorLMP2#30 Duqueine TeamOreca 07-GibsonDoriane Pin
Julien Andlauer
Job van UitertLMP2#28 IDEC SportOreca 07-GibsonPaul Lafargue
Valerio Rinicella
Nicky CatsburgLMGT3#33 TF SportCorvette Z06 LMGT3.RBen Keatin
Jonny Edgar
Lin HodeniusLMGT3#79 Iron LynxMercedes-AMG LMGT3Johannes Zelger
Matteo Cressoni

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