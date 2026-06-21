Fernando Alonso ziet een terugkeer naar de 24 uur van Le Mans stiekem wel zitten. De Spanjaard werd recentelijk gevraagd naar zijn raceambities buiten de Formule 1 om. Eerder won Alonso al tweemaal de iconische etmaalrace in 2018 en 2019. Toch zet de tweevoudig wereldkampioen de deur weer op een kier voor een volgende deelname: “Vooral als het samen met Max Verstappen is.”

Terwijl de Spanjaard tijdens zijn thuisrace in Barcelona een volgend tegenvallend Grand Prix-weekend beleefde, denkt Fernando Alonso inmiddels aan hele andere raceklassen. In zowel 2018 als 2019 maakte de tweevoudig wereldkampioen al een uitstapje naar de 24 Uur van Le Mans, en pakte hij tweemaal de zege in de iconische race.

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Alonso vertelde tijdens het Grand Prix-weekend in Barcelona over eventuele verdere raceavonturen buiten de Formule 1 om. “IndyCar? Nee, daar denk ik op dit moment niet echt aan. En Hypercar, ik weet het niet. Dat is ook niet iets waar ik me nu specifiek op richt,” somde hij verschillende raceklasse op. De Spanjaard debuteerde in 2017 in de Indianapolis 500. “Ik zou graag de Dakar rijden, en ik zou de Dakar ooit graag willen winnen. De uitdaging zelf spreekt me aan.”

“De triple crown is ook erg aantrekkelijk, maar de Dakar ook, want als je erin slaagt om te winnen in de Formule 1, bij endurance-races en bij rally’s, dan zou dat ook iets zijn waar maar heel weinig voorbeelden van zijn”, vervolgt Alonso. De Triple Crown in de autosport verwijst naar het winnen van de Indianapolis 500, de GP Monaco in de Formule 1 en de 24 uur van Le Mans. Alonso heeft inmiddels twee van de drie races – Le Mans en de GP Monaco – gewonnen.

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Samen met Verstappen

Toch keert Alonso liever terug naar de 24 Uur van Le Mans dan een volgende poging te wagen bij de Indy500. “Ik hou van de uitdaging. Maar Hypercar ook, en de 24 uur van Le Mans was voor mij echt een prachtige ervaring. Misschien doe ik het ooit nog eens, vooral als het samen met Max Verstappen is.”

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