Mika Häkkinen ziet weinig reden voor McLaren om Max Verstappen aan te trekken. De tweevoudig wereldkampioen vraagt zich af waarom het Britse team een van zijn huidige coureurs zou opofferen, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri volgens hem juist de basis vormen voor langdurig succes. Hij refereert aan zijn eigen successen bij McLaren en de samenwerking met David Coulthard.

De toekomst van Verstappen is al jarenlang een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1. Hoewel de Nederlander nog tot eind 2028 onder contract staat bij Red Bull, wordt er gefluisterd dat hij tijdens de zomerstop zijn opties kan heroverwegen. McLaren geldt daarbij als een van de meest interessante bestemmingen, ondanks de doorlopende contracten van Norris en Piastri. De eerste geruchten werden gevoed door de komst van Gianpiero Lambiase; de race-ingenieur en rechterhand van Verstappen vertrekt in 2028 naar Woking.

Teamgeest McLaren

Häkkinen, die zijn beide wereldtitels met McLaren behaalde, gelooft echter dat het team vooral moet vasthouden aan de huidige stabiliteit. Volgens de Fin is een sterke teamcultuur minstens zo belangrijk als het aantrekken van de allerbeste coureurs. “Het is heel interessant”, begon Häkkinen in de Up to Speed-podcast. “Het gaat niet alleen om Max (Verstappen, red.). Heel veel coureurs dienen zich aan, maar ik heb gezien hoe McLaren te werk gaat; ze kijken altijd naar het totaalplaatje van het team. Alleen door een ongelooflijke teamgeest te creëren, maak je kans op succes. Als je het mij vraagt, moet je onnodige risico’s vermijden en die teamgeest beschermen.”

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“Als het team twee geweldige coureurs heeft, waarom zou je dan de boel op stelten zetten?”, vroeg Häkkinen zich hardop af. “Daarbij beschikt McLaren al over een wereldkampioen”, doelde hij op Lando Norris. “Wij”, richtte hij zich tot presentator David Coulthard, “waren ooit de langstzittende teamgenoten in de Formule 1. Dat bewijst dat je, als er een goede harmonie heerst binnen een team, niemand anders nodig hebt. Het loont om met zo’n line-up te werken, want dat levert alleen maar consistentie op. Zij (Norris en Piastri, red.) vormen pas een paar jaar een team. Bovendien vind ik Piastri nog niet heel ervaren. Geef het gewoon wat meer tijd.”

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