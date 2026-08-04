Max Verstappen vindt het steeds lastiger om voor raceweekends afscheid te nemen van het thuisfront. Dat vertelt hij in een uitgebreid en exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. Zijn dochtertje Lily staat soms huilend bij de deur. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat het een tijdelijke fase is, zegt hij erbij. Lachend: “Op een gegeven moment zal ze zeggen: ‘Pa, ga alsjeblieft weg.”

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– Waar ben je het meest trots op? Zijn dat titels, overwinningen, bepaalde herinneringen?

“Dat is die kleine thuis. Dat is het allerleukste en allerbelangrijkste. Onze dochter Lily is mijn grootste prijs. Familie is voor mij sowieso het allerbelangrijkste.”

– Vind je het nu ook lastiger om veel van huis te zijn?

“Ja, dat begint nu wel. Vanochtend bijvoorbeeld toen ik hiernaartoe vloog, stond de kleine thuis bij de lift toen ik instapte om naar beneden te gaan. En dan sluiten de deuren, ja, dat is niet zo’n fijn gevoel. Ze was net wakker. Ik had haar uit bed genomen en een beetje geknuffeld en toen moest ik gaan. Dat zijn geen leuke momenten dan als je weg moet. Je weet dat het erbij hoort. En ik weet dat ik dat zelf ook deed toen ik klein was en mijn vader van huis ging. Huilen en zo. Mijn vader vond dat ook altijd lastig.”

Lachend: “Maar dit is een fase die erbij hoort. Op een gegeven moment zal het omdraaien en wil ze niets meer met mij te maken hebben. Dan zegt ze: ‘Pa, ga alsjeblieft weg’.”

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