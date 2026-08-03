Een eventueel vertrek van Max Verstappen bij Red Bull zal volgens Racing Bulls-teambaas Alan Permane geen directe gevolgen hebben voor het zusterteam. Terwijl de toekomst van de Nederlander onderwerp van discussie blijft, benadrukt de Brit dat de beslissing over de bezetting van Red Bull buiten zijn invloed ligt. Mocht Verstappen vertrekken, dan kan Permane indirect wél met de gevolgen te maken krijgen, doordat een van zijn coureurs mogelijk promotie krijgt.

Er gaan al maanden geruchten over een vertrek van Verstappen bij Red Bull. De Nederlander zou tijdens de zomerstop gebruik kunnen maken van een exitclausule in zijn contract, dat eigenlijk doorloopt tot eind 2028. McLaren wordt daarbij genoemd als een mogelijke bestemming, al hebben zowel McLaren-CEO Zak Brown als Verstappens manager Raymond Vermeulen publiekelijk ontkend dat er gesprekken plaatsvinden.

Omdat Racing Bulls traditioneel fungeert als opleidings- en doorstroomteam voor Red Bull, kreeg Permane onlangs de vraag of een vertrek van Verstappen gevolgen zou hebben voor de bezetting in Faenza. De Brit wilde daar echter niet te veel op vooruitlopen. “Voor mijn team zal het geen impact hebben, want hij rijdt niet voor mij”, reageerde Permane tegenover de media in de paddock. “Dus ik denk dat dat echt een vraag is voor Laurent (Mekies, red.).”

Alan Permane heeft geen invloed op Red Bull

Permane benadrukte dat de uiteindelijke beslissing over de line-up van Red Bull volledig bij teambaas Mekies ligt. “Max (Verstappen, red.) rijdt niet voor mij, en het is aan Laurent om te beslissen wie zijn coureurs voor volgend seizoen worden”, voegde de 59-jarige eraan toe. De Racing Bulls-teambaas maakte daarnaast duidelijk dat het volgens hem nog te vroeg is om conclusies te trekken over de gevolgen van een mogelijke transfer van Verstappen. Volgens Permane zijn er simpelweg nog te veel onbekende factoren om te speculeren over de invulling van het rijdersveld voor 2027.

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Het ligt voor de hand dat, als Verstappen daadwerkelijk vertrekt, een van de Racing Bulls-coureurs promoveert naar Red Bull, tenzij de renstal besluit een coureur van buiten het eigen programma aan te trekken. Met uitzondering van Sergio Pérez bestond de bezetting in Milton Keynes de afgelopen tien jaar steevast uit coureurs uit de eigen opleiding. Op basis van de huidige resultaten is het echter lastig te voorspellen wie voor promotie in aanmerking komt. Liam Lawson kreeg vorig jaar al een kans bij Red Bull, maar werd na twee teleurstellende races alweer teruggezet naar Racing Bulls.

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