Isack Hadjar begon niet heel zelfverzekerd aan zijn avontuur bij Red Bull. De Frans-Algerijnse coureur is sinds dit seizoen de teamgenoot van Max Verstappen. De voorgangers van Hadjar delfden echter vaker niet dan wel het onderspit tegen de viervoudig wereldkampioen. “Ik had hierdoor zeker wel wat twijfels, want we hebben het hier wel over Max”, vertelt Hadjar nu.

Isack Hadjar is sinds het begin van het seizoen de laatste teamgenoot van Max Verstappen. De Frans-Algerijnse coureur werd gepromoot naar Red Bull na een succesvol debuutjaar bij zusterteam Racing Bulls. Kers op de taart was zijn eerste podiumplaats op Zandvoort: Hadjar reed toen als derde over de finishlijn.

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Eerder gingen onder meer Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda Hadjar voor als teamgenoten van Verstappen. Tsunoda moest na minder dan een seizoen al plaatsmaken voor de Frans-Algerijnse coureur. Zijn voorgangers speelden dan ook door zijn hoofd, voordat Hadjar voor het eerst in de RB22 stapte.

‘We hebben het wel over Max’

“Natuurlijk toen ik bij het team binnenkwam, wist ik waar ik aan begon,” vertelde de coureur aan verschillende media. “Ik had zeker wel wat twijfels, want we hebben het hier wel over Max. Het valt niet te ontkennen dat hij geweldig is. Dus er was zeker een beetje twijfel, een beetje druk, maar tot nu toe verloopt het vrijwel precies zoals ik had gehoopt. Maar ja, het speelde zeker door mijn hoofd.”

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Hadjar werd tijdens de afgelopen GP Groot-Brittannië zelfs de eerste teamgenoot van Verstappen die zich op Silverstone voor de Nederlander wist te kwalificeren. Teambaas Laurent Mekies deelde eerder al blij te zijn met de prestaties van de coureur. “Het is goed nieuws dat we voor het eerst sinds lange tijd weer een sterke tweede coureur hebben”, zei de Fransman zelfs.

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