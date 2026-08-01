Liam Lawson onthult hoe één vraag aan oud-adviseur Helmut Marko het hele verloop van zijn Formule 1-carrière heeft veranderd. De Nieuw-Zeelander besloot na vijf jaar in het opleidingsprogramma van Red Bull om de Oostenrijker in 2023 op Zandvoort te confronteren. “Ik zei tegen hem: ‘Waarom geef je me niet gewoon een kans?’,” vertelt Lawson. Datzelfde raceweekend maakte de coureur zijn debuut bij het toenmalige AlphaTauri.

Liam Lawson werd in 2019 opgenomen in het opleidingsprogramma van Red Bull. Drie jaar later werd de Nieuw-Zeelander derde in het Formule 2-kampioenschap, maar moest hij toezien hoe Nyck de Vries en Daniel Ricciardo in 2023 plaats mochten nemen bij het zusterteam van Red Bull, het toenmalige AlphaTauri. In Zandvoort besloot Lawson inmiddels oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko te confronteren.

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“Ik heb drie dagen lang vooral over dingen nagedacht, en daarna ben ik naar Zandvoort gevlogen,” blikt hij terug in een aflevering van Off the Grid. “Ik besloot dat ik gewoon met Helmut om de tafel zou gaan zitten en hem onder druk zou zetten, om erachter te komen wat hij precies denkt.”

Zo gezegd, zo gedaan. “Vrijdagmorgen liep ik zijn kantoor in Zandvoort binnen en zei: ‘Waarom geef je me niet gewoon een kans? Je hebt al dat geld in mij geïnvesteerd. Wat heeft het voor zin? Ik zit al vijf jaar in het programma’,” herinnert hij zich. “Het kwam op een punt waarop hij volgens mij een beetje geïrriteerd raakte, want hij sloot me in feite gewoon buiten.”

Kans in Zandvoort

Later die dag kreeg Lawson echter al de kans om zich te bewijzen in een Formule 1-auto. Daniel Ricciardo kwam tijdens de tweede vrije training op Zandvoort in de barrières terecht en brak zo zijn pols. De Australiër moest het hele raceweekend verder vanaf de zijlijn toekijken.

“Het was niet zomaar een eenduidige beslissing: ‘Liam gaat in de auto zitten’,” weet Lawson nog wat er vervolgens gebeurde. “Het was: ‘Wie kunnen we er nog meer bij halen die mogelijk ervaring heeft, die al eens in de auto heeft gereden?’ Ik ging naar Helmut, liep gewoon naar binnen, hij keek me aan en zei: ‘Ben je er klaar voor?’ Ik zei: ‘Ja’. En dat was het hele gesprek.”

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Lawson zat vervolgens vijf Grands Prix in de AlphaTauri-bolide, voordat Ricciardo het stuurtje weer over kon nemen. Een jaar later na de GP Singapore verving de Nieuw-Zeelander Ricciardo permanent. Toen hem werd gevraagd of hij zich in een lastig parket voelde omdat hij de Australische coureur moest vervangen, legde Lawson uit: “Dat heb ik nooit gehad. Het zit namelijk zo: hoe vervelend het ook is, we strijden allemaal om deze stoelen. Het is niets persoonlijks. Maar als je vecht voor je carrière, is dat gewoon alles en kun je niets boven dat stellen.”

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