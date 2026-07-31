Max Verstappen heeft teruggeblikt op de eerste seizoenshelft van 2026. Voor de eerste keer in jaren behaalde de Nederlandse wereldkampioen in de eerste elf Grands Prix van het jaar geen enkele zege. Verstappen kan daarom eigenlijk het seizoen tot nu toe maar op een manier omschrijven: ‘Moeilijk’.

Red Bull beleefde in 2026 de slechtste seizoensstart in jaren. Zo stond Max Verstappen tijdens de eerste seizoenshelft nog geen enkele keer op de hoogste trede van het podium. Inmiddels is er bij de Oostenrijkse renstal wel een lichte stijgende lijn te bespeuren. Tijdens de laatste race voor de zomerstop, de GP Hongarije, leek de RB22 weer competitief en eindigde Verstappen als tweede.

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Toch kan de Nederlandse wereldkampioen de eerste seizoenshelft maar op één manier samenvatten. “Moeilijk”, vertelde Verstappen in de persconferentie na de GP Hongarije. “Over het algemeen is het erg moeilijk geweest. Er waren wel wat goede momenten, een paar mooie, schitterende momenten, denk ik. Maar over het geheel genomen was het moeilijk.”

Doel na de zomerstop

Voor Verstappen is het dan ook duidelijk wat Red Bull te doen staat na de zomerstop. “We moeten dus proberen wat solider te zijn, wat veelzijdiger, om wat soepelere raceweekends te hebben”, vervolgde hij. “Bovendien moeten we meer prestaties zien te halen (uit de RB22, red.). Ik bedoel, zo simpel is het uiteindelijk. En dan, naast het halen van meer prestaties, moeten we ook zorgen dat we geen problemen meer hebben met het huidige pakket.”

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