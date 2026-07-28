Ondanks een zesde plaats overheerste bij Isack Hadjar de frustratie na afloop van de GP van Hongarije. De Fransman spaarde de gebrekkige RB22 niet en stelde dat Red Bull er geen moment in was geslaagd de auto in het juiste werkvenster te krijgen. Zijn analyse sloot bovendien naadloos aan bij de kritiek die ook Max Verstappen gedurende het weekend uitte. Zo gaan beide Red Bull-coureurs met een gevoel van onvrede de zomerstop in.

Hadjar begon de race vanaf de achtste plaats en wist zich op te werken naar P6, terwijl Verstappen verrassend als tweede eindigde. Toch was de jonge Fransman allerminst tevreden over het gedrag van de auto. “Het vinden van de juiste afstelling en de auto een beetje hanteerbaar krijgen, was het hele weekend onmogelijk”, reageerde hij gefrustreerd. “Op papier had ik er vertrouwen in dat dit een circuit was dat ons goed zou liggen, maar uiteindelijk kregen we de auto gewoon niet aan de praat.” Al na de kwalificatie haalde Hadjar stevig uit naar Red Bull. Volgens hem leek het team na drie vrije trainingen ‘nul vooruitgang te hebben geboekt’ met het pakket.

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Volgens 21-jarige Parijzenaar zat het probleem niet alleen in de afstelling. Gevraagd naar de grootste tekortkomingen van de RB22 reageerde hij met een sarcastische sneer richting het team. “Verrassend genoeg was het terugschakelen dit weekend verschrikkelijk. Dat is een mooie stap terug voor ons als team. Dat is erg fijn.” Waar de oorzaak van de problemen ligt? “Tja, ik denk dat het gewoon een gebrek aan grip is”, verzuchtte hij.

Verstappen en Hadjar in hetzelfde schuitje

Toch bood één aspect hem enige geruststelling: ook Verstappen kampte met dezelfde problemen. “Ja, laat ik zeggen dat dat enigszins geruststellend is”, gaf hij toe. “Anders had ik bij mezelf te rade moeten gaan. Dus dat is goed nieuws. Ik denk dat het ook laat zien waarom het verschil in de kwalificatie altijd zo klein is”, merkte hij op.

Hadjar bleef dit seizoen regelmatig dicht bij Verstappen en wist de viervoudig wereldkampioen in de kwalificatie zelfs al drie keer te verslaan. Dat vormt een groot contrast met eerdere teamgenoten van Verstappen, die stuk voor stuk verbleekten naast de meervoudig wereldkampioen. “Na die eerste stint wil ik gewoon antwoorden”, besloot de Fransman teleurgesteld. “Dat is wat me echt frustreert. Verder heb ik dit weekend alles goed gedaan.”

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