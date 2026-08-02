Otmar Szafnauer legt één van de belangrijkste verschillen tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton bloot. De voormalig teambaas plaatst vraagtekens bij de manier waarop de zevenvoudig wereldkampioen zijn entree maakt in de paddock – Hamilton laat zich regelmatig uitgebreid fotograferen in markante outfits. Szafnauer benadrukt het contrast met Max Verstappen, die zich vaak als een van de eersten in de paddock meldt en daarbij niet op de camera’s wacht.

Naast zijn uiterst succesvolle carrière als F1-coureur heeft Hamilton een grote invloed in de modewereld. De Engelsman heeft zich met name in de afgelopen jaren toegelegd op het ontwerpen en delen van opvallende kledij. Mede dankzij zijn status in de fashion-industrie heeft Hamilton een brede schare fans aan zich weten te binden, die niet alleen geïnteresseerd is in zijn prestaties in de Formule 1. Derhalve gebruikt hij de paddock al jaren als podium voor zijn extravagante kledingstijl.

LEES OOK: Briatore pleit voor meer spektakel: ‘Zou ieder weekend een sprintrace organiseren’

Die focus op mode en couture schuurt veelal met het klassieke no-nonsense karakter van de sport. Ook Szafnauer is van mening dat Hamilton deze werelden beter gescheiden kan houden; de Amerikaan is weinig gecharmeerd van de inmiddels bekende entrees van de Ferrari-coureur. “Wie is er als eerste op het circuit? Max Verstappen“, aldus Szafnauer in de High Performance-podcast. “Hij is altijd de eerste. Lewis (Hamilton, red.) daarentegen komt pas aan als alle fotografen er zijn, zodat hij zijn extravagante kleding kan aantrekken en op de foto kan gaan.”

Lees hier alles over de GP Nederland in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.