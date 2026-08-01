Lewis Hamilton denkt niet dat zijn verbeterde vorm in 2026 helemaal te danken is aan het nieuwe reglement. Een vaak gehoorde theorie is dat de stijgende lijn in de recente prestaties bij de zevenvoudig wereldkampioen komt doordat de huidige generatie auto’s beter bij de rijstijl van Hamilton zou passen dan de grondeffectauto’s. “Ik denk niet dat deze auto’s voor wie dan ook bijzonder veel meer voldoening geven”, aldus de Ferrari-coureur.

Lewis Hamilton beleefde in 2025 het slechtste seizoen uit zijn Formule 1-carrière. Tijdens het laatste jaar van de vorige reglementscyclus stond de zevenvoudig wereldkampioen geen enkele keer op het podium. Aan die droogte kwam afgelopen GP China een einde en in Barcelona pakte Hamilton zelfs zijn eerste zege in het Ferrari-rood. Een veel gedeelde theorie voor de opleving bij de Brit is dat de huidige generatie auto’s beter bij zijn rijstijl past dan de grondeffectauto’s.

‘Geen voldoening’

Hamilton zelf is het daar echter niet helemaal mee eens. “Ik denk niet dat (de huidige generatie auto’s) voor wie dan ook bijzonder veel meer voldoening geven,” zei de Ferrari-coureur tegen de media. “Ik denk dat we allemaal aanpassingen hebben moeten maken. Ik heb niet het gevoel dat ik meer aanpassingen heb moeten doen dan in welk ander tijdperk dan ook.”

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“Er wordt dus veel gesproken over hoe die generatie auto’s bij mij paste, en ik heb in die periode waarschijnlijk nog steeds meer races gewonnen dan de meesten”, vervolgde Hamilton. Toch ziet de wereldkampioen ook voordelen aan de huidige generatie bolides. “De auto’s van vandaag zijn gewoon iets makkelijker, vergevingsgezinder en lichter. We hebben geen bouncing meer.”

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